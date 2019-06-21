"Голова уехала": Ургант предложил Бузовой место в Кунсткамере

Ведущий высказался об интеллектуальных способностях певицы

Иван Ургант не смог обойти стороной новость о том, что Ольга Бузова является самой запрашиваемой персоной в рунете. Телеведущий с усмешкой рассказал об этом зрителям, а затем начал издеваться над способностями звезды. Ургант считает, что после такой новости отключить Интернет в России – не такая уж плохая идея.

"Во-первых, вопрос о том, знает ли Ольга цифры, отпал сам собой – знает. <…> Ну и, наконец, что нам делать с этой уродливой новостью? То, что и завещал нам Петр I – поместить в Кунсткамеру между двухголовым теленком и прической Дональда Трампа",

– прокомментировал он в своем шоу "Вечерний Ургант".

Как пишет teleprogramma.pro, поводом для издевательств стала новость о том, что россияне ищут Ольгу Бузову в Google чаще, чем Владимира Путина. Сама звезда не раз говорила о себе, как о "второй после Путина", а теперь наслаждается новым рекордом.

"Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России",

– цитирует звезда новость о себе в Instagram.

Поклонники знаменитости считают, что Ольге Бузовой пора спуститься с небес на землю и не быть такой самоуверенной:

"Теперь окончательно голова уехала у бабы! Назад дороги нет!" , "У тебя походу в голове водица", "А ты можешь снять корону с головы, она очень тебе жмет", "Глупая Бузова...".