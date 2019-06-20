Ротару возвращается на сцену после скандала

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Софяи Ротару споет на музыкальном конкурсе "Новая волна". Организаторы планируют, что украинская артистка станет главной звездой открытия. Поклонники ее таланта пришли в восторг от того, что смогут увидеть кумира, так как в последние годы знаменитость не давала концертов и не появлялась на светских мероприятиях.
"Билеты сразу раскупят", "Это самая лучшая новость", "Обожаю Софию Ротару!", "Какая радость", "Ура, великолепная певица",
– радуются фанаты.
Последний раз она вышла на сцену "Новой волны" в Юрмале в 2011 году. Тогда звезда спела дуэтом с Игорем Крутым. После звезда не раз оказывалась в центре скандала из-за ситуации на Украине. Певица была вынуждена отказаться от выступлений в России, чем оскорбила своих поклонников.
За время ее отсутствия "Новая волна" переехала в Сочи, где кроме Ротару в этом году выступит и ANNA MARIA – украинский дуэт, участницы которого высказались о Крыме.
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