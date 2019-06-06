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Вести о несчастье в семье Ротару ужаснули публику

София Ротару. Фото:instagram.com/sofiarotaru.official
Родственнице артистки понадобилась помощь врачей

Племянница Софии Ротару поделилась с подписчиками подробностями своего состояния. Оказалось, что девушка упала в Испании и сломала себе обе руки. Теперь девушке предстоит длительное восстановление.

"Во время путешествия в Барселону со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса! Спасибо всем за поддержку!",

– написала родственница знаменитости.

Девушка пошла по стопам Ротару и ведет активную карьерную деятельность под именем Соня Кай. Как сообщает "Пятый канал", певица довольно популярна на Украине и часто выступает на родине.

Поклонники надеются на скорейшее выздоровление Сони.

"Какой ужас! Выздоравливайте скорее!", "Кошмар. Главное это настрой!!! Желаю оптимизма и скорейшего выздоровления!", "Бедняжка:(( Выздоровливай!",

– комментируют пользователи.

Пока у членов семьи Ротару случаются несчастья, сама она прервала молчание, начала все чаще появляться на снимках и даже записала жизнерадостное видео. 

Дарья ПЕТРОВА
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