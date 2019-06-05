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Раскрыта причина долгого молчания Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Похоже, страшные болезни артистки отступили

В последнее время почти нет новостей о жизни Софии Ротару. Знаменитость не дает концертов, совсем не появляется на публике. Причину ее отсутствия некоторые пользователи видят в перенесенной пластической операции, мол, звезда хотела сначала восстановиться, а потом появиться на публике красивой и помолодевшей.

Внешность показавшейся артистки действительно удивляет. В 71 год певица выглядит посвежевшей, веселой и энергичной.

София Ротару. Фото: instagram.com/zavaduk

"Красивая, умная и вообще красавица", "Так, как выглядит сейчас София Михайловна в своем возрасте, можно пожелать выглядеть каждому. Замечательно, что Ротару восстановилась и смотрится такой посвежевшей", "София выглядит просто потрясающе, такое впечатление, что не было никакой болезни, она стала такой же молодой и эффектной, как и раньше",

прокомментировали пользователи сайта Keo.ru.

Также зрителям выпала возможность услышать голос Софии Михайловны – она решила записать видео в поддержку участницы украинской версии проекта "Голос.Дети". По видео можно судить, что Ротару сейчас находится в отличной форме, а все страшные болезни, с которыми она, по слухам, борется, отступили.

Стройная фигура артистки позволяет ей выбирать молодежные наряды, в которых она выглядит еще привлекательнее. Кроме того, звезда начала выходить из дома и даже отправилась путешествовать в Англию.

Не отстают от Ротару и российские певицы. Например, Любовь Успенская не только хвастается фигурой в мини, но и экспериментирует в музыке: исполняет свои хиты в рок-обработке.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Дарья ПЕТРОВА
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