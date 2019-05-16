На клубничку потянуло: чем занимается закрывшаяся от публики Ротару

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Звезда, которая в последнее время нечасто радует своих поклонников и лишь в конце апреля вышла из тени, готова показаться на публике в середине июня. Не исключено, что София Ротару посетит Садовский клубничный фестиваль, обрадовал фанатов молдавский лидер Игорь Додон.
Правда, свое участие певица еще не подтвердила.
"Возможно, Софья Михайловна приедет",
– акцентировал внимание президент на первом слове в интервью телеканалу НТВ Молдова.
По словам Додона, праздник клубники уже стал традицией. У торжества есть свои поклонники, которые с нетерпением ждут этого события.
"Скорее всего, будет 16 июня, посмотрим",
– заключил глава республики, отметив, что сейчас в первую очередь его заботит не фестиваль, а то, "что делать с парламентом".
Село Садова, на площадке которого проходит ежегодный фестивалей молдавских фруктов и ягод, – малая родина Додона. Самый масштабный праздник прошел в 2018-м. Тогда его посетили десятки тысяч гостей.
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