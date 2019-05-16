На клубничку потянуло: чем занимается закрывшаяся от публики Ротару

Стало известно о планах певицы на лето

Звезда, которая в последнее время нечасто радует своих поклонников и лишь в конце апреля вышла из тени, готова показаться на публике в середине июня. Не исключено, что София Ротару посетит Садовский клубничный фестиваль, обрадовал фанатов молдавский лидер Игорь Додон.

Правда, свое участие певица еще не подтвердила.

"Возможно, Софья Михайловна приедет",

– акцентировал внимание президент на первом слове в интервью телеканалу НТВ Молдова.

По словам Додона, праздник клубники уже стал традицией. У торжества есть свои поклонники, которые с нетерпением ждут этого события.

"Скорее всего, будет 16 июня, посмотрим",

– заключил глава республики, отметив, что сейчас в первую очередь его заботит не фестиваль, а то, "что делать с парламентом".

Село Садова, на площадке которого проходит ежегодный фестивалей молдавских фруктов и ягод, – малая родина Додона. Самый масштабный праздник прошел в 2018-м. Тогда его посетили десятки тысяч гостей.











