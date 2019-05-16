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На клубничку потянуло: чем занимается закрывшаяся от публики Ротару

Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно о планах певицы на лето

Звезда, которая в последнее время нечасто радует своих поклонников и лишь в конце апреля вышла из тени, готова показаться на публике в середине июня. Не исключено, что София Ротару посетит Садовский клубничный фестиваль, обрадовал фанатов молдавский лидер Игорь Додон. 

Правда, свое участие певица еще не подтвердила.

"Возможно, Софья Михайловна приедет",

акцентировал внимание президент на первом слове в интервью телеканалу НТВ Молдова.

По словам Додона, праздник клубники уже стал традицией. У торжества есть свои поклонники, которые с нетерпением ждут этого события. 

"Скорее всего, будет 16 июня, посмотрим",

– заключил глава республики, отметив, что сейчас в первую очередь его заботит не фестиваль, а то, "что делать с парламентом".

Село Садова, на площадке которого проходит ежегодный фестивалей молдавских фруктов и ягод, – малая родина Додона. Самый масштабный праздник прошел в 2018-м. Тогда его посетили десятки тысяч гостей. 




Ксения АНДРЕЕВА
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