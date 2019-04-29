Изменившаяся Ротару без макияжа ошеломила фанатов

Звезда прервала долгое молчание

Певица наконец объявилась и заинтриговала публику.

Поклонники гадают, в чем секрет Софии Ротару. Недавно ходили слухи о серьезной болезни звезды, из-за которой она практически перестала появляться. Исчезла артистка и из соцсетей – вестей о ней не было месяц. Накануне певица вышла на связь. Фанаты поразились, насколько молодо выглядит София Михайловна. Неужели есть какое-то магическое средство, шутят они.

Звезда поздравила подписчиков со светлым праздником Пасхи, выложив несколько, судя по всему, свежих фотографий. На снимках Ротару практически без макияжа и без темных очков позирует на фоне весенней зелени и цветущих деревьев. Она кажется посвежевшей и отдохнувшей. Пользователи восхитились новой фотосессией и одарили ее комплиментами. При этом часть подписчиков спросили у артистки, когда же она порадует их выступлениями. Другие сравнили ее с Аллой Пугачевой (орфография и пунктуация сохранены).

"Наша красавица, любимая,родная,самая самая лучшая,вне возраста и вне конкуренции, никакая Алла близко не стоит даже,как же мы Вас любим, почаще радуйте нас, пожалуйста, новыми фотографиями.Спасибо", "Какая вы красивая и молодая! Супер!", "Фотки получились классные как никогда! В такой красоте живёте, аж позавидовать можно", "Женщина, которая с годами только хорошеет!", "Лучшая София 👍👍👍 Алла👎👎", "Как же я соскучилась по Вам С Праздником Вас", "Почему Вас так давно не видно на эстраде", "Боже!! Какая же Вы красивая и молодая!! Ну почему вы такая красивая,София Михайловна??? )"

– написали они.

Ранее известный продюсер раскрыл правду о здоровье Ротару.