"Мое солнце": Ротару показала любимого человека

Знаменитая "хуторянка" отдыхает в Лондоне

София Ротару отправилась в столицу Британии не одна. Рядом с нею – самый любимый человек.

В четверг, 30 мая, внучке певицы Соне Евдокименко исполнилось 18 лет. Звезда поместила в Instagram совместное фото с девушкой и поздравила ее.

"С Днем рождения, мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю!",

– написала артистка под снимком.

Фанаты знаменитости не сдержали эмоций. Они восхищались и самой Ротару, и Соней: "Вы суперлегенда, Вы вне конкуренции всегда Вами восхищаюсь... Вы и сцена, и все, вечно молодая и легендарная", "София Михайловна, как шикарно Вы выглядите❤️👏🙏", "Две красотки", "Вы обе излучаете свет и добро!", "Очень классные", "Вы просто обворожительны!", "Безупречные красавицы!".

Празднование совершеннолетия внучки певицы в Лондоне проходило весело, в кругу самых близких.. В соцети появилось несколько кадров, на которых показан день торжества. Один из них выложил на своей странице отец именинницы – продюсер Руслан Евдокименко. На нем с левой стороны от Сони пользователи увидели молодого человека и решили, что это близкий друг девушки.

В Instagram самого Марко Думенила (так зовут парня) есть снимки внучки Ротару. Он окончил European Business School в британской столице и, видимо, занимается искусством.

Соня еще учится. Она мечтает стать профессиональной певицей. В прошлом году выпустила свой первый сингл, над которым работал и ее старший брат Анатолий. В свободное время девушка увлекается спортом, танцами и катанием на лошадях, отдыхает на самых дорогих заграничных курортах.

Когда Соне было семь лет, она дебютировала как модель, и с тех пор ее карьера на подиуме развивается. В этом ей помогает старший брат, который работал в одном из модельных агентств Лондона. С подросткового возраста внучка известной артистки часто участвовала в показах, снималась для глянцевых журналов.

Хорошо знают девушку и в соцсетях. Она не раз выкладывала снимки, которые вызывали бурные чувства у подписчиков. Могла показаться без нижнего белья, оголить прелести. Нередко позирует и со знаменитой бабушкой.

Сама же София Ротару не так часто радует фанатов новыми снимками. В последние годы она лишь изредка попадает в объективы фотокамер и совсем не бывает на светских мероприятиях. И только на страницах родных можно увидеть ее фото. Одно из них появилось на днях и восхитило поклонников.