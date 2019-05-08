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"Вдохновляет": внучка Ротару вышла на улицу без лифчика

Соня Евдокименко и Софии Ротару. Фото: instagram.com
Прелести девушки возбудили фанатов

Соня Евдокименко – любимица звездной бабушки Софии Ротару. Но она известна не только этим. Позируя в роскошных интерьерах и на фоне живописных пейзажей, девушка без стеснения блистает обнаженным телом, и нередко откровенные кадры она выкладывает в соцсети. Поклонники лишаются дара речи и теряют головы. 

На фото молодая красотка частенько снята без лифчика, что дает возможность рассмотреть очертания груди модели, а на некоторых даже видны пикантные детали. Это доводит фанатов до экстаза.

Вот и на самом свежем, которое опубликовано в Instagram, юная прелестница будто дразнит. Она одета, но плечо и небольшая часть бюста кокетливо оголены.

Соня, прикасаясь губами и рукой к цветку, смотрит в камеру слегка затуманенным взглядом. "Что-то особенное в весеннем времени в городе, не правда ли?!" – обратилась девушка к подписчикам под фото.

Внучку Ротару тут же осыпали щедрыми комплиментами и признались ей в пылких чувствах:

"Вы очень вдохновляете", "Девочка-весна София-младшая! Будь счастлива, солнышко", "Выглядит великолепно!", "Очень, конечно, красивая", "Ты – прекрасный пример великолепной весны. Обожаю тебя".

Не так давно девушка снялась в элегантном черном наряде с открытой спиной, на которую ниспадали длинные волосы, и опять без нижнего белья. Под кадром она спросила, "кто готов на выходные".

Реакция поклонников была такой же бурной и восхищенной. "Класс", "Хорошо выглядит", "Красавица", – хвалили в Сети.

Соне Евдокименко в конце мая исполнится 18 лет. Внучка известной артистки, названная в честь знаменитой бабушки, – модель и певица. Она постоянно размещает в соцсетях фото, на которых показываетдостоинства своей фигуры. Похоже, ей доставляет это удовольствие, да и подписчикам нравится, благодаря чему девушке посвящают  много лестных слов. 

Ранее девушка сфотографировалась для модельного портфолио. И несколько снимков, попавших в Instagram, потрясли фанатов.

Соня учится в Лондоне и часто путешествует по миру. Лето она проводит на итальянской вилле или, как в прошлом году, на Лазурном берегу Франции, где позировала на камеру в Сен-Тропе. А до этого с родителями и бабушкой провела каникулы на Сардинии.

Ротару обожает внучку. На ее страницах в соцсети немало кадров с изображением Сони. Поклонники народной артистки при этом восхищены не только тем, как выглядит девушка, но и видом ее звездной бабушки.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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