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Внучка Ротару разделась для поклонников

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Юная София Евдокименко вызвала переполох в Сети

Внучка Софии Ротару сфотографировалась для собственного модельного портфолио. И несколько таких снимков опубликовала в соцсети.

Она позирует в кадрах полуголой. На девушке нет нижнего белья, а куртка-бомбер, спущенная с плеч, лишь слегка прикрывает грудь. Лицо Соня дополнила ярким макияжем.

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Большинство подписчиков, отметив, что "девочка-то выросла", пришли в восторг. Одни разобрали ее внешность по деталям. "Хорошая фигура, приятное лицо", "Какие красивые черты лица! Все идеально!", Чудесно!", – похвалили они.

Другие завалили девушку общими комлиментами "Соня красавица! Самая милая и безумно красивая девушка", "Прелесть!", "Богиня", "Само совершенство! Очарование!", "Потрясающая", "Шикарная".

Кто-то при этом решил, что внучка – "вылитая София Михайловна". По мнению нескольких человек, девушка похожа на маму.

Нашлись и более строгие ценители красоты. "Сколько косметики на молодом личике", – укорила Соню одна дама. 

Этой фотосессией внучка Ротару хотела привлечь внимание к премьере своей новой песни, предположили некоторые поклонники. Остальные подумали, что все эти снимки девушка подготовила для какого-то глянцевого журнала.

При этом сама 17-летняя София Евдокименко еще не решила, кем быть. Она выбирает междукарьерой модели и пением. София уже записала несколько песен, но для такого успеха, как у ее знаменитой бабушки, этого мало.

Два года назад она выиграла в номинации "Лучшая модель" на киевском конкурсе Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize. 

Между тем София Ротару выглядит великолепно, несмотря на уже не молодой возраст. После смерти любимого мужа певица полгода не снималась и нигде не выступала. Но сын помог ей справиться с горем, убедив, что нужно работать дальше и посвящать новые песни памяти отца. Правда, и теперь артистка редко выходит в свет и почти все время проводит с родными. Но иногда она радует фанатов концертами.

У сына звезды двое детей – Анатолий и Соня. Внучка Ротару хороша, как ее бабушка и, несмотря на юный возраст, покоряет мировые подиумы. Поговаривают, что у девушки может сложиться блестящая карьера супермодели.

Полина ДОРОЖКИНА
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