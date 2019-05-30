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"Она ли это?": поклонники не узнали помолодевшую Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Артистка с семьей проводит время в Англии

София Ротару в последние годы крайне редко попадает в объективы фотокамер, а на светских мероприятиях не появляется и вовсе. Увидеть, как проводит время певица и в каком состоянии находится, можно только из Instagram ее детей. Сын Софии Михайловны показал, как сейчас выглядит Ротару.

Стильная и улыбающаяся знаменитость позировала сыну в Лондоне. Поклонники в восторге от вида 71-летней "хуторянки" и засыпали ее комплиментами:

"Молодец", "Хочу также в 71", "Восхищаюсь", "Красавица", "София как всегда на высоте! Очень красивая и стильная", "Стильная и прекрасная", "Молодости и здоровья",

Нашлись и те, кто засомневался в том, что на снимке действительно София Ротару, также артистку обвинили в использовании фонограммы. 

"Она ли это?", " После "Золтого шлягера" в Могилеве, где ее сольник проходил под откровенную "фанеру", уважение как к певице ушло", 

– высказались подписчики.

Ранее в Сети ходили слухи о многочисленных болезнях Софии Михайловны. Считается, что всему виной туберкулез, которым певица заразилась в 27 лет.

Желая прервать сплетни о своем тяжелом состоянии, артистка показалась на дне рождения внука радостная и заметно посвежевшая. Теперь же, спустя пару месяцев, Ротару выглядит еще лучше.

Фоторепортаж
Ротару сильно изменилась после болезни
София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/ София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
София Ротару. Станислав Красильников/ТАСС София Ротару. Вячеслав Прокофьев/ТАСС София Ротару. Фото: ITAR-TASS
Дарья ПЕТРОВА
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