"Она ли это?": поклонники не узнали помолодевшую Ротару

Артистка с семьей проводит время в Англии

София Ротару в последние годы крайне редко попадает в объективы фотокамер, а на светских мероприятиях не появляется и вовсе. Увидеть, как проводит время певица и в каком состоянии находится, можно только из Instagram ее детей. Сын Софии Михайловны показал, как сейчас выглядит Ротару.

Стильная и улыбающаяся знаменитость позировала сыну в Лондоне. Поклонники в восторге от вида 71-летней "хуторянки" и засыпали ее комплиментами:

"Молодец", "Хочу также в 71", "Восхищаюсь", "Красавица", "София как всегда на высоте! Очень красивая и стильная", "Стильная и прекрасная", "Молодости и здоровья",

Нашлись и те, кто засомневался в том, что на снимке действительно София Ротару, также артистку обвинили в использовании фонограммы.



"Она ли это?", " После "Золтого шлягера" в Могилеве, где ее сольник проходил под откровенную "фанеру", уважение как к певице ушло",

– высказались подписчики.

Ранее в Сети ходили слухи о многочисленных болезнях Софии Михайловны. Считается, что всему виной туберкулез, которым певица заразилась в 27 лет.

Желая прервать сплетни о своем тяжелом состоянии, артистка показалась на дне рождения внука радостная и заметно посвежевшая. Теперь же, спустя пару месяцев, Ротару выглядит еще лучше.