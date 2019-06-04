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"Старый кошмар": Успенская сошла с ума в Германии

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Новое выступление певицы шокировало фанатов

Любовь Успенская радуют зрителей своими концертами не только в России, но и за границей. На этот раз она пела в Германии, изменив своему привычному стилю. В частности, знаменитую песню "Пропадаю я" исполнила в рок-обработке. Новое направление творчества подписчики не оценили, критике подвергся также и внешний вид Успенской. На сцену звезда вышла в коротком обтягивающем платье.

"Ужас ужасный", "Старый кошмар", "Спасите наши уши", "Пора достойно уйти со сцены!", "Вы сошли с ума", "Просто жесть", "Всех поклонников так растеряете", "Где вокал?", "Старая женщина в мини-шортах, позор", "Ну смешно же, сзади пионерка, впереди пенсионерка", "Пора уходить со сцены", "Ведете себя как сумасшедшая бабка",

– жестко прокомментировали пользователи.

Возможно, своими выходками Успенская пытается как можно дольше задержаться на сцене. Если с фигурой у знаменитость все в полном порядке, то переделанное лицо и старый музыкальный репертуар регулярно становится объектом насмешек. Есть, правда, и те, кто искренне восхищается артисткой.

"Любочка! Вы наша Мадонна!", "Что старые, что новые песни - все супер", "Хотела бы и я так же выглядеть", "Выглядите замечательно", "Огонь, мурашки по коже",

– восхитились подписчики.

Недавно Любовь Успенская представила сцене свою дочь. Вокальные данные девушки потрясли зрителей, они уверены, что у знаменитости есть потрясающее продолжение. 

Дарья ПЕТРОВА
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