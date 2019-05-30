"Кукла восковая": россияне высмеяли Успенскую за нелепый вид

Звезда шансона поделилась пикантными фото

Любовь Успенская порадовала своих преданных фанатов. После концерта в Красногорске она выложила в Сети целых два новых снимка, показав в самом выгодном свете неувядающие прелести.

"Я счастлива, что на мои концерты приходит такой благодарный слушатель", -

написала на своей страничке в Instagram 65-летняя певица.

Многим откровенные снимки звезды не понравились, отмечает "Пятый канал".

"Когда нет лица приходится показывать ляжки", "Сама на себя не похожа,кукла восковая", "Вы как певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как шлюха!!! И это огорчает...... После операций конечно хочется показать, но не стоит делать этого в своём возрасте, вам это не идет!!!", "нелепо в 65 косить под безбашенную молодушку, держите марку Успенской", "конечно не по возрасту,нелепо", "Я люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на 7 десятке в такой позе смотрится не оченьпоследняя попытка уходящей певицы)",

- не стеснялись в выражениях подписчики Успенской.А другие решили, что певица может позволить себе такой откровенный наряд:

"Вау!!!!", "не завидуйте... уухоженная женщина ей 64 не забывайте...", "Завидовать надо молча", "Просто огонь, Любовь Залмановна!", "Любочка вы просто прелесть. Я вас обожаю", "Нееее... Все норм...", "Крутое фото! Завистникам нет покоя, сидят тут ляшки обсерают!!! Люди, откуда столько яда??? А как должна выглядеть звезда такого формата, жирная".

Один из комментаторов мудро подвел итог:

"Тут дело не в возрасте. Если ноги прилично выглядят, то можно. Некоторым и в 20 лет не стОит этого делать..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).