Любовь Успенская попала в больницу

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Любовь Успенская отменила концерт в Барнауле, запланированный на 22 апреля.
Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, певица была госпитализирована.
"Она не вылетела в Барнаул… Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта", –
заявил собеседник агентства.
Однако директор Успенской Виталий Макаров опроверг сообщение о том, что звезда попала в больницу.
"Кто там дурью мается? Все нормально, и самочувствие нормально", -
приводит слова Макарова телеграм-канал "Говорит Москва".
На страничке в Instagram певицы написано, что гастрольный график звезды расписан до конца апреля. Кроме Барнаула Успенская планировала выступить в Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, Ангарске и Иркутске.
Сама певица написала в Сети, что концерты в Омске и Барнауле пришлось отменить по техническим причинам, однако в других сибирских городах ее выступления состоятся.
"У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным", -
успокоила своих поклонников Успенская.
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