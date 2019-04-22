Любовь Успенская попала в больницу

Певицу госпитализировали в одну из столичных клиник

Любовь Успенская отменила концерт в Барнауле, запланированный на 22 апреля.

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, певица была госпитализирована.

"Она не вылетела в Барнаул… Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта", –

заявил собеседник агентства.

Однако директор Успенской Виталий Макаров опроверг сообщение о том, что звезда попала в больницу.



"Кто там дурью мается? Все нормально, и самочувствие нормально", -

приводит слова Макарова телеграм-канал "Говорит Москва".

На страничке в Instagram певицы написано, что гастрольный график звезды расписан до конца апреля. Кроме Барнаула Успенская планировала выступить в Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, Ангарске и Иркутске.

Сама певица написала в Сети, что концерты в Омске и Барнауле пришлось отменить по техническим причинам, однако в других сибирских городах ее выступления состоятся.

"У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным", -

успокоила своих поклонников Успенская.