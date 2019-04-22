Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Любовь Успенская попала в больницу

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певицу госпитализировали в одну из столичных клиник

Любовь Успенская отменила концерт в Барнауле, запланированный на 22 апреля.

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, певица была госпитализирована.

"Она не вылетела в Барнаул… Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта", –

заявил собеседник агентства.

Однако директор Успенской Виталий Макаров опроверг сообщение о том, что звезда попала в больницу.

"Кто там дурью мается? Все нормально, и самочувствие нормально", - 

приводит слова Макарова телеграм-канал "Говорит Москва".

На страничке в Instagram певицы написано, что гастрольный график звезды расписан до конца апреля. Кроме Барнаула Успенская планировала выступить в Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, Ангарске и Иркутске.

Сама певица написала в Сети, что концерты в Омске и Барнауле пришлось отменить по техническим причинам, однако в других сибирских городах ее выступления состоятся.

"У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным", - 

успокоила своих поклонников Успенская.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Захарова резко осадила украинскую "Доктора Смерть"

Ульяна Супрун призвала соотечественников голосовать строчкой из нацистского гимна

Беги, Петя: Зеленский лидирует в президентской гонке

Несмотря на грязную игру Порошенко, шоумен опередил соперника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей