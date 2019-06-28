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С вещами на выход: участок Подмосковья очистят от "Дома-2"

Кадр youtube.com
До сноса главной телестройки страны осталось несколько месяцев

Телепроект "Дом-2" переезжает. Стало известно, что популярное шоу займет участок площадью 1,6 га в Новой Москве. Перевозить декорации и уничтожать часть объектов на старом месте начнут в сентябре 2019 года.

Территория, где находится съемочная площадка реалити-шоу, потребовалась для строительства дороги из Саларьево в Марьино. Организатором проекта было предложено несколько компенсационных участков – они выбрали ближайший. Пока же участники строят любовь рядом с поселком Летова Роща.

"Земельный участок площадью почти 1,6 га выделят для строительства новых павильонов телешоу "Дом-2" в Новой Москве. Публичные слушания состоялись и прошли успешно",

цитируют РИА "Новости" департамент развития новых территорий Москвы.

Никаких претензий у создателей известного шоу нет. Напомним, проект выходит в эфир уже 15 лет. За это время зрителям показали более 5 тысяч выпусков.

Ольга Бузова – одна из звезд проекта. Сначала она пришла на "Дом-2" в качестве участника, а потом стала ведущей. Сейчас девушка планирует расширить поле своей деятельности и стать футболистом клуба "Барселона". 

Дарья ПЕТРОВА
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