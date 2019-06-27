"Меня могут убить": секс-символа 2000-х преследует незнакомец

Обеспокоенная певица обратилась за помощью в полицию

Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина стала жертвой интернет-угроз. Незнакомый мужчина начал слать странные сообщения не только певице, но и ее фанатам. По началу звезда восприняла все происходящее как шутку, но теперь Катина всерьез обеспокоена.

Первые угрозы начали поступать секс-символу 2000-х после того, как она объявила, что планирует выступать в Польше. Тогда фанаты начали просить ее отказаться от концерта, как как переживают за ее жизнь и здоровье.

"Они боятся, что меня могут убить. Предупреждения были отправлены моей маме, моему мужу и директору – всем, кого смогли найти из моего окружения. На скринах некий мужчина писал, что уже купил пистолет...",

– рассказала артистка изданию Starhit.

Катина не планирует отменять выступление, но за помощью к полицейским все-таки обратилась: написала заявление и предоставила фото преследователя. Также Лене Катиной пообещали усилить охрану. Из-за напряженной атмосферы девушке начали сниться жуткие сны, из-за которых она просыпается в холодном поту.