Звезда группы "Тату" развлеклась с голым ковбоем

Секс-символ 2000-х встретила на улице необычного музыканта

Юлия Волкова станцевала в центре Нью-Йорка со странным артистом. Мужчина назвал себя "голым ковбоем". Он исполнял свои песни под гитару, одетый только в нижнее белье, сапоги и шляпу.

Бывшая солистка группы "Тату", похоже, наслаждалась обществом эпатажного мужчины, после исполнения совместного танца он даже хотел поцеловать красотку. А вот подписчики Юлии Волковой по-разному отнеслись к яркому персонажу: "какой он классный", "сколько же уродов на свете", "такой яркий", – комментировали в Instagram.

Девушка улетела в США несколько дней назад. В планах у нее не только отдохнуть, но и дать концерты. Бывшие солистки легендарной группы "Тату" до сих пор пользуются популярностью. В этом году коллективу могло бы исполниться 20 лет.

В начале 2000-х девушки Юлия Волкова и Елена Катина стали настоящими секс-символами. Ранее "Утро" рассказывало, как сложилась судьба красоток.