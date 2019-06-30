"Грязная выскочка": пьющую Бузову застукали в неприличной позе

Звезда "Дома-2" засветила прелести в Барселоне

Певица прилетела в Испанию, где проведет два дня с футболистами.

Напомним, ранее Ольга Бузова приняла предложение спонсора клуба "Барселона" и согласилась прожить 48 часов в качестве игрока.

По традиции в соцсетях звезды появился обстоятельный репортаж из жаркой Испании. В сторис Instagram Бузова подробно рассказывает фанатам о своих впечатлениях. Не забывает 33-летняя красотка и об эффектных фотографиях. Впрочем, некоторые из снимков вызывают у публики недоумение.

Так, под одним из последних кадров Бузовой наговорили грубостей. На фото она пьет воду, склонившись к маленькой колонке.

"Доброе утро всем Начинаем день с улыбки и со стакана #водицы Впереди меня ждёт очень насыщенный день Вчера я отменила моду на диету Так что сегодня буду сжигать калории", - написала она.

Пользователи обратили внимание на наряд певицы. Бузовой указали, что так сильно нагибаться в коротком платье неприлично. Другие иронизировали на тему похмелья. Некоторых, судя по всему, взбесило обилие фото и видео – Ольгу обозвали выскочкой (орфография и пунктуация сохранены).

"Мне интересно, Вы когда так нагнулись в таком коротком платье. Попу не видно было!?" "Ольга, это не мужчина, не надо его соблазнять!" "Оля не пей, вдруг там бомжи ноги моют", "Сушняк", "Имидж не что, жажда всё. Оленька с похмелья)))" "Наглая,грязная выскочка", "Оля, что за нелепое фото; придуркаватое какое-то. Детство, что ли, в одном месте заиграло", "Двоякое впечатление",

– высказались подписчики.

Ранее фанаты Бузовой всполошились из-за слухов о ее беременности.