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"Улетай в облака": извивающуюся Бузову послали в космос

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Откровения артистки взбесили подписчиков Сети

Ольга Бузова, находясь в Барселоне, рассказала, что отправляется в другой город. Но точное место не назвала. Это заинтриговало ее поклонников.

"Следующая остановка... попробуй угадать. Как вы думаете, куда я лечу сейчас?", – написала телеведущая под новым видео в Instagram.

В ролике певица в коротком белом платье с глубоким декольте сидит в живописном месте. Звучит лирическая песня, звезда изгибается и показывает пальцами сердечко.

В соцсети по-разному отнеслись к публикации. Одни восхищались, другие откровенно издевались, жалели красотку, ругали, посылали подальше – "куда-нибудь" (орфография и пунктуация комментаторов сохранены):

"Ольга, молодец во всем", "Самая лучшая", "Наша птичка",  "Бедолага умом тронулась...", "В одиночестве никуда не улетишь",  "Бесит",  "Расправляй крылья и улетай в облака", "В космос", "Извелась прям...", "Не нормальная", "В Москву пора уже 😂😂😂 Сколько можно футболить то".

Самые преданные гадали, куда направляется их любимица. Перечисляли много стран, городов и событий.  

Недавно Бузова по приглашению капитана футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси улетела в Испанию. Там она не только побывала на тренировках команды, но и посмотрела достопримечательности.

Впечатлениями мыслями и переживаниями Ольга постоянно делится с поклонниками. Только, как видно, не всем из них пришлись по душе ее откровения...

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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