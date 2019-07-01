"Улетай в облака": извивающуюся Бузову послали в космос

Откровения артистки взбесили подписчиков Сети

Ольга Бузова, находясь в Барселоне, рассказала, что отправляется в другой город. Но точное место не назвала. Это заинтриговало ее поклонников.

"Следующая остановка... попробуй угадать. Как вы думаете, куда я лечу сейчас?", – написала телеведущая под новым видео в Instagram.

В ролике певица в коротком белом платье с глубоким декольте сидит в живописном месте. Звучит лирическая песня, звезда изгибается и показывает пальцами сердечко.

В соцсети по-разному отнеслись к публикации. Одни восхищались, другие откровенно издевались, жалели красотку, ругали, посылали подальше – "куда-нибудь" (орфография и пунктуация комментаторов сохранены):

"Ольга, молодец во всем", "Самая лучшая", "Наша птичка", "Бедолага умом тронулась...", "В одиночестве никуда не улетишь", "Бесит", "Расправляй крылья и улетай в облака", "В космос", "Извелась прям...", "Не нормальная", "В Москву пора уже 😂😂😂 Сколько можно футболить то".

Самые преданные гадали, куда направляется их любимица. Перечисляли много стран, городов и событий.

Недавно Бузова по приглашению капитана футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси улетела в Испанию. Там она не только побывала на тренировках команды, но и посмотрела достопримечательности.

Впечатлениями мыслями и переживаниями Ольга постоянно делится с поклонниками. Только, как видно, не всем из них пришлись по душе ее откровения...