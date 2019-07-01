"Очень стыдно": беременная звезда "Дома-2" снялась без трусов

Она не постеснялась оголиться перед фотографом

Бывшая участница "Дома-2" Александра Артемова шокировала подписчиков откровенной фотографией. На снимке девушка, которая находится на 7 месяце беременности, лежит на песке абсолютно обнаженная. Грудь телезвезда закрыла тканью, а бедра и ягодицы остались неприкрытыми.

Подписчики Артемовой пришли в ужас от вульгарного кадра. Они призывают красотку подумать о том, что эти фото потом может увидеть ребенок. Обратились в комментариях и к мужу звезды "Дома-2" с просьбой вразумить супругу.

"Маме вашей, наверное, очень стыдно стало после этого фото", "Не стыдно???", "А че грудь прикрыла?", "Саша, будет твой ребенок смотреть это фото и чувствовать себя неловко", "Ужас. В положении и так оголяться", "Что же ноги то не раздвинула?", "Вульгарно", "Почему-то пошловато как-то...", "Ты же верующая женщина, разве православие позволяет выставлять себя в таком виде",

– прокомментировали в Instagram.

Артемова не в первый раз выставляет весьма вызывающие фото.Ранее она удивила подписчиков эпатажной фотосессией, во время которой позировала в кафе в лифчике и расстегнутых штанах.

В откровенном виде она снималась и вместе с мужем для обложки одного из журналов. Тогда Александра позировала в мокром обтягивающем платье. Пользователей больше всего смутил не вид звезды "Дома-2", а заголовок к ее интервью, который гласил: "Малыш уберег нас от развода".