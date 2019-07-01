"Как можно": ведущую "Дома-2" умоляют не спать с животными

Теледиве посоветовали пустить в постель мужчину

Ольга Орлова снова оказалась в центре внимания из-за непомерной, по мнению некоторых критиков, любви к животным.

Злопыхатели, видимо, уже исчерпав все темы, добрались до постели ведущей "Дома-2".

Под фото с одной из любимиц красотки – собачкой Диной, разгорелся ожесточенный спор. Одни возмущались, как можно так носиться с четвероногими питомцами, другие умилялись и называли Орлову добрейшим человеком.

Однако и те, и другие сошлись в одном – Ольге срочно нужен возлюбленный, который по достоинству оценит ее ум, красоту и великодушие (орфография и пунктуация сохранены).

"Как можно собаку в кровать", "Фото очень милое, но такая красивая молодая женщина должна спать с мужчиной!" "Оля Вы вроде такая вся утонченная, я с детства любила ваши песни и мне вот только одно в вас смущает зачем вы спите в одной постели с собаками это же так не гигиенично🤭 я тоже люблю собак, у меня 2 хаски, но у них свое место . А ещё Вы когда завтракаете этими же руками их параллельно кормите 🤮 мне кажется вам стоит почитать чем это чревато", "Тот случай, когда хочется побыть этой собачкой...😂 Такая счастливая мордаха рядом с Ольгой!😁👍🌷Мужчины, делайте выводы! Животное не умеет прикидываться. Комфортная атмосфера в этом семействе, рядом с ТАКОЙ девушкой, однозначно",

– написали пользователи на странице Ольги в Instagram.

Ранее Орлова призналась, что откровенно разговаривает с сыном о сексе.