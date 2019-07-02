На звезду "Дома-2" накинулись за слова о сексе

Артистка заговорила с поклонниками о взаимоотношениях мужчин и женщин

Ольге Орловой совсем не чужда тема об интимной жизни. На своей странице в Instagram она решила побеседовать об этом с поклонниками. Только далеко не все положительно отреагировали на ее откровения.

"Секс и любовь – это разные вещи, но они хорошо дополняют друг друга. Что для вас важнее?",

– написала звезда "Дома-2" под фото, снятым на площадке телестройки. На ней в тот момент было надето светлое платье, плечи артистки оголены.

Мнения пользователей соцсети разделились. Немало было таких, кто назвал главной любовь. Другие заявили, что хорошего секса без любви быть не может.

Представители обоих полов заявили, что не согласны с Орловой. Разгорелась горячая дискуссия:

"Ольга, ну это же вопрос спорный. И неоднозначный. Что например нужнее – стул или шкаф. Все важно, а если совпадает – идеально!", "Оба нужны, но это разные вещи, Оленька", "Хороший секс без любви может иметь место быть. Любовь, именно к мужчине, без хорошего секса, – нет. На мой взгляд", "Конечно, секс, если мужчина не удовлетворяет женщину, то и любовь пройдет", "Если будет секс,то есть большой процент,что любви не случится...проверено", "Любовь – это состоянии души. Оно сегодня одно, завтра другое. Секс – это физиологическая потребность, сродни потребности в пище. Так что, наверное, все таки секс",

– отметили они. Прокомментировала слова экс-солистки "Блестящих" и сестра Дмитрия Маликова. "Ну, конечно, 2", – высказалась Инна, имея в виду любовь.

Ольга Орлова старается скрывать личную жизнь, что ей неплохо удается. У звезды не все гладко в отношениях с противоположным полом, видимо, поэтому она решила советоваться с поклонниками.

Ранее звезда в очередной раз оказалась в центре внимания из-за непомерной, по мнению критиков, любви к животным, что подтвердил и ее свежий пост, напоминающий, что "2 июля - Международный день собак"ю. Дошло даже до того, что теледиве посоветовали пустить, наконец, в постель мужчину.

Между тем секс занимает не последнее место в жизни артистки. Недавно она призналась, что часто разговаривает с сыном-подростком о близких отношениях между мужчинами и женщинами. Также ведущая реалити-шоу не стесняется обсуждать эту тему с друзьями наследника.