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"Живот прячет": Бородину обсмеяли за купальник как у бабушки

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Теледива отдыхает в Италии и делится приятными впечатлениями

Для нового фото в соцсети Ксения Бородина эффектно позировала на пляже. Но, к сожалению, не все подписчики оценили вид звезды по достоинству, некоторые раскритиковали ее за купальник, и не только. 

"Море обнимет, закопает в пески. Закинут рыболовы лески", – эти слова из песни Земфиры звезда "Дома-2" поместила под кадром, опубликованным в Instagram.

На снимке красотка показана в полосатом купальнике. Лиф у него без бретелек, а у плавок завышенная талия.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Эти детали не обошли вниманием злопыхатели. И тут же прокомментировали: 

"Бородулька живот прячет, купальник неудачный, как у бабушки", "Трусы", "Ужасный профиль".

Однако таких было мало. Преданные фанаты восхищались телеведущей.  Особенно покорили их ее формы, но понравился и купальник.

"Фигура мечта😍😍😍😍👏👏👏вы прекрасны", "Ксюша хороша", "Ого ты супер", "Красота, глаз не отвести! Ни от тебя, ни от моря! Купальник очень красивый!", "Поймает в сети наши души", "Ксения купальник 👍, вам очень идет", "Идеально", "Удивляюсь и восхищаюсь вашей фигуре, молодец", "Тростинка, фигурка шикарная!",Купальник очень классный,и фигура тоже огонь👍",

– хвалили они артистку (орфогграфия и пунктуация авторов сохранены).

В детстве Ксения часто бывала в Италии, ведь ее отчим родом из этой страны, отмечает Cosmopolitan. Нынче телеведущая регулярно приезжает туда с семьей. Сейчас она отдыхает в коммуне Форте-деи-Марми, которая находится в регионе Тоскана.

Ранее Ксения встретилась с подругами и получила удовольствие от блюд местной кухни. "После еды в Италии можно снимать себя только по шейку. Нет, ну правда: всё мучное, всё нереально вкусное, и рыбкой тут отделаться сложно. Хочется просто всё и ещё десерт", – пошутила она в соцсети. 

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Полина ДОРОЖКИНА
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