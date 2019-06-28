"Транс из "Дома-2": стареющей Бузовой отказали в сексуальности

Певица показала фигуру в стильном купальнике

Ольга Бузова выложила в Instagram откровенный ролик, в котором сексуально шагает на каблуках и в черном купальнике по коридору "Главкино". Интернет-пользователи отреагировали на чувственное видео телеведущей не так, как она, наверняка, ожидала, и обрушили на нее шквал критики.

"Кошачья походка",

- подписала ролик Бузова.

Правда, не все подписчики посчитали, что телеведущая так же грациозна, как это домашнее животное. Недоброжелатели пришли к выводу, что у звезды не столь сексуальное тело.

"У Самбурской бег лучше, чем у Бузовой походка", "У меня фигурка лучше!", "Ноги смачно мощные", "Транс сопливый с дом 2", "Ничего красивого. И для кого эта дешёвая показуха, женственность сексуальность на прочь отсутствует. Как транс без грудей может пройдёт", " "Надо же быть с такими данными настолько не пластичной, как кубик Рубика", – не постеснялись выражений злопыхатели.

Другие обвинили Бузову в чрезмерной откровенности, отметив, что приличные женщины так себя не ведут и не демонстрируют всему миру свои прелести.

"Сколько же можно уже свой зад рекламировать ну хоть бы по стыдилась немного", "Да уже бы без трусов...рейтинг взлетит до небес", "Должна быть в женщине какая-то загадка...а мы уже все видели", "И чё это? Ничего нового, опять одна, опять никому не нужна, и опять стареет в одиночку", – подчеркнули такие.

Впрочем, нашлись и защитники певицы. Фанаты, уверенные, что Бузова прекрасно выглядит, обратили внимание недоброжелателей на то, что та красива такая, какая есть.

"Ольга фигура просто, один секс", "Ну и что что грудь маленькая! зато какие ножки!!", "Оля, ты просто богиня!!", "Оля, вы бы достойно смотрелись в роли девушки Бонда!", "Кто бы что ни говорил фигура у Ольги просто шикарная", – подчеркнули поклонники.