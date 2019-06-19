"Толстяком быть стыдно": Чехова рассказала о публичных унижениях

Знаменитость вспомнила время, когда не могла похудеть

Анфиса Чехова показала подписчикам, как выглядела в 2015 году, когда имела лишний вес. Таким образом девушка выступила против лозунга "Жирное сексуальным не бывает". Телеведущая рассказала, что полные люди часто подвергаются унижениям, и она не стала исключением:

"Толстяком быть стыдно, каждый ткнет тебя лицом в твой жир, толстяком быть обидно, потому что все едят такую же пищу, что и ты, но ты жирный, а они нет, и еще учат тебя, как тебе перестать жрать и заняться спортом".

Чехова уверена, что обвинения в "несексуальности, нездоровье и непривлекательности" – это публичные унижения, которым подвергается каждый человек с лишним весом. Сейчас телезвезде удалось похудеть, а когда-то ей не помогала ни одна диета.

"Помню как, в 90-х, сидя неделю на кефире, я делала мейк-ап 30-ти моделям, которые заказали на обед гамбургеры и молочные коктейли, и было не понятно, то ли меня от кефира раздуло, то ли у них в желудках живет селитер",

– вспомнила Анфиса.

Чехова уверена, что "мировая война против жира" ничего хорошего не принесет, а обществу стоит поддерживать полных людей. Впрочем, звезда считает, что необязательно всем быть худыми, ведь главное – это не внешность, а сексуальными могут быть даже пампушки.

"Секс с толстушками многих возбуждает! Только мало кто готов признаться в этом публично, потому что в обществе их заклюют",

– подвела итог Чехова.

Ранее Утро показало Анфису Чехову, раздевшуюся на фоне Кремля.