"Дикое и брутальное": Чехова рассказала о сексуальных предпочтениях

Телеведущая заявила, что хотела бы родить ребенка от популярного актера

Анфиса Чехова поучаствовала в интересном конкурсе: знаменитости надо было выбрать, что она сделает с известными мужчинами. Среди претендентов оказались певцы, актеры и даже спортсмен.

Как раз с одним из них красотка и хотела бы провести ночь, а с утра повторить еще раз. Так понравиться звезде сумел футболист Артем Дзюба, вот как девушка высказалась о нем: "не отношусь к категории женщин, которые с ума сходят по спортсменам. Однако, когда смотрела чемпионат мира, Артем больше всех зацепил. В нем есть что-то дикое и брутальное".

А вот от отношений со Стасом Михайловым Анфиса бы отказалась: она наелась бы на свидании, а потом сбежала, так как романы с женатыми мужчинами для телезвезды под запретом.

Сейчас Чехова воспитывает сына от бывшего мужа, но не отказалась бы родить от голливудского актера Бредли Купера, недавно с ним рассталась русская супермодель Ирина Шейк.

"На самом деле хочу дочку, но нет достойных претендентов. Слышала, у Купера с Ирой контракт. С радостью провернула бы подобное: заключила договор, заработала и родила красивого голубоглазого кучерявого ребенка. Да еще и с американским гражданством",

– рассказала Анфиса Чехова Starhit.

При этом актера Марата Башарова сексуальная красотка сразу бы отвергла, она считает недопустимым ситуации, когда мужчина поднимает руку на женщину.

"Чем больше Марат Башаров бьет, тем больше востребован. Ужасная, печальная история. Надеюсь, хоть муравейник заставит призадуматься",

– комментирует Чехова, добавляя, что посадила бы актера в муравейник без штанов.



