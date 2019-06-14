"Любовный треугольник": Цымбалюк обратилась к бывшей Шаляпина

Девушек обвиняют в играх за деньги

Виталина-Цымбалюк Романовская выложила в Instagram неожиданный снимок. На нем пианистка в роскошном платье стоит рядом с Прохором Шаляпиным, а рядом с парой красуется экс-возлюбленная певца – Анна Калашникова.

Бывшая пассия 13 июня отметила свое 35-летие. И Виталина поздравила ее под совместным кадром:

"Дорогая Анечка, и хотя мы на этой потрясающей новогодней фотосессии выглядим как на новогоднем утреннике в детском саду – желаю тебе играть только по-взрослому, как ты умеешь. Счастья и удачи во всем! С днем рождения",

Подписчики Цымбалюк-Романовской уверены, что хорошие отношения между этими дамами – всего лишь игра, от которой они наверняка получают материальную выгоду.

"Артисты погорелого театра", "Все играют роли за деньги", "Семейка придурков!", "Одни королевы с прошлым",

– высказались они в комментариях.

Фанаты бывшей жены Армена Джигарханяна, наоборот, восхитились ее мудростью. Но призывают быть аккуратнее – как бы Прохор не ушел обратно к красивой Анне:

"Любовный треугольник-только Копенкиной не хватает", "Это же как надо себя не уважать", "Виталина, третий лишний, тем более бывшая, не нужна она тебе рядом", "Смотри, береги себя с Прохором, никого близко не подпускай", "Она смотрит на вас с болью, ревнует", "Вы очень мудрая".

Волноваться Цымбалюк-Романовской действительно есть из-за чего. Ранее Шаляпин сообщил, что Калашникова "разденется где угодно", а до этого в одном из откровенных интервью певец раскрыл подробности интима с бывшими, отметив, что – "горячая штучка в постели". Когда они расстались, карьера Анны пошла в гору – она обнаружила в себе музыкальный талант, а скоро даже представит свой первый клип.