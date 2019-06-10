Любовник с трудом защитил пианистку от заклятой подруги

Виталину Цымбалюк-Романовскую свели с ее бывшей помощницей Элиной Мазур в телецентре "Останкино". Во время встречи дело дошло до рукоприкладства: экс-подруга налетела на блондинку и стала ее избивать.

За два года, минувшие после скандальной истории, когда дамочки оскорбляли друг друга на глазах многочисленной публики, Элина с нервным срывом побывала в частной клинике. А у Виталины начался бурный роман с Прохором Шаляпиным, с которым она и пришла для нового разговора в эфире программы "Новые русские сенсации".

Много нелицеприятных подробностей о пианистке всплыло на передаче. Однако ее нынешнего близкого друга это не смутило. Он заявил, что его теперешняя возлюбленная особенная – "видит мир богаче", он может поговорить с нею "о чем угодно", и добавил: "Мы детей хотим, мы хотим вместе стареть, вместе жить".

Певец подшучивал над Мазур, которая находилась в соседней комнате и слышала все, о чем говорили. Когда в ее адрес прозвучали оскорбления, она не выдержала и бросилась к Виталине и Прохору.

Забежав в комнату, где сидела парочка, Элина кинулась на бывшую подругу и начала бить ту по лицу. Цымбалюк-Романовская пыталась защититься, но силы были не равны. Ей на помощь бросился Шаляпин.

Произошедшее бурно обсуждают в соцсети. Поклонники бывшей Джигарханяна восхищены ее выдержкой.

"Виталина, Вы очень сильная женщина, молодец...Здоровья Вам и Прохору, счастья и удачи "Виталина, сегодняшняя программа на НТВ не оставила меня равнодушной в сложившейся ситуации. Руки сжимались в кулаки. Если Вы оставите безнаказанно ее за публичные побои, то конфликт будет бесконечен . Жаль тратить время на суды, но это необходимо сделать. От зависти человек не угомонится", "Не связывайтесь с Мазур", "Мазур больна и это уже не лечится. Она выглядела лучше, что с ней сделали злоба и зависть. Каждый штрих больного душевно-больного человека","Вы молодец, а на психбольных не обращайте внимания!", "Виталина, набивайте кулаки – у пианиста должны быть сильные руки и ноги", "Виталиночка, Вы Умничка. Достойно себя вели", "Виталина, Прохор отнеслись с "пониманием", корректно и разумно. Какие вы умники, просто прелесть!",

– написали они.



Цымбалюк-Романовская и Мазур познакомились, когда первая управляла Московским драматическим театром под руководством тогда еще супруга. Элина представляла интересы Виталины и всячески пыталась вернуть той мужа, но этого сделать не удалось. Отношения подруг разладились.

Мало того, через некоторое время на Мазур завели дело. Цымбалюк-Романовская обвинила бывшую подругу в распространении ложной информации о ней и ее семье.