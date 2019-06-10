Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бывшую Джигарханяна избили на ТВ

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Любовник с трудом защитил пианистку от заклятой подруги

Виталину Цымбалюк-Романовскую свели с ее бывшей помощницей Элиной Мазур в телецентре "Останкино". Во время встречи дело дошло до рукоприкладства: экс-подруга налетела на блондинку и стала ее избивать.

За два года, минувшие после скандальной истории, когда дамочки оскорбляли друг друга на глазах многочисленной публики, Элина с нервным срывом побывала в частной клинике. А у Виталины начался бурный роман с Прохором Шаляпиным, с которым она и пришла для нового разговора в эфире программы "Новые русские сенсации".

Много нелицеприятных подробностей о пианистке всплыло на передаче. Однако ее нынешнего близкого друга это не смутило. Он заявил, что его теперешняя возлюбленная особенная – "видит мир богаче", он может поговорить с нею "о чем угодно", и добавил: "Мы детей хотим, мы хотим вместе стареть, вместе жить".

Певец подшучивал над Мазур, которая находилась в соседней комнате и слышала все, о чем говорили. Когда в ее адрес прозвучали оскорбления, она не выдержала и бросилась к Виталине и Прохору.

Забежав в комнату, где сидела парочка, Элина кинулась на бывшую подругу и начала бить ту по лицу. Цымбалюк-Романовская пыталась защититься, но силы были не равны. Ей на помощь  бросился Шаляпин. 

Произошедшее бурно обсуждают в соцсети. Поклонники бывшей Джигарханяна восхищены ее выдержкой.

"Виталина, Вы очень сильная женщина, молодец...Здоровья Вам и Прохору, счастья и удачи "Виталина, сегодняшняя программа на НТВ не оставила меня равнодушной в сложившейся ситуации. Руки сжимались в кулаки. Если Вы оставите безнаказанно ее за публичные побои, то конфликт будет бесконечен . Жаль тратить время на суды, но это необходимо сделать. От зависти человек не угомонится", "Не связывайтесь с Мазур", "Мазур больна и это уже не лечится. Она выглядела лучше, что с ней сделали злоба и зависть. Каждый штрих больного душевно-больного человека","Вы молодец, а на психбольных не обращайте внимания!", "Виталина, набивайте кулаки – у пианиста должны быть сильные руки и ноги", "Виталиночка, Вы Умничка. Достойно себя вели", "Виталина, Прохор отнеслись с "пониманием", корректно и разумно. Какие вы умники, просто прелесть!",

написали они. 

Цымбалюк-Романовская и Мазур познакомились, когда первая управляла Московским драматическим театром под руководством тогда еще супруга. Элина представляла интересы Виталины и всячески пыталась вернуть той мужа, но этого сделать не удалось. Отношения подруг разладились.

Мало того, через некоторое время на Мазур завели дело. Цымбалюк-Романовская обвинила бывшую подругу в распространении ложной информации о ней и ее семье.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей