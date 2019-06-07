Уезжайте в Киев: опозоренную Цымбалюк-Романовскую попросили из России

Пианистке указали ее место

Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на подмоченную репутацию, остается верна себе. Она в очередной раз не только показала новый наряд и прическу, но и на злободневную тему высказалась. Это вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков соцсетей, некоторые даже отправили ее подальше – на историческую родину.

Златокудрая фея выложила в Instagram свежее фото. В кадре она замерла вполоборота, сидя на высоком стуле с грустным взглядом. На бывшей жене Армена Джигарханяна надето темное платье, облегающее фигуру.



"Читаем мой новый пост на FB в шапке профиля👆Про вчерашнюю программу "Пусть говорят" и не только", – объявила блондинка под снимком.



Что же такого сказала и написала в FB нынешняя возлюбленная Прохора Шаляпина? Она пожаловалась, что из нее стараются сделать стереотип, "но это невозможно". И назвала выход, опровергнув устоявшиеся мнения, связанные с Украиной.



Первый стереотип – о том, что молодые, красивые и талантливые женщины из Киева с прекрасным образованием готовы на все, лишь бы отхаживать старых и больных людей годами после инсульта", по ее словам, "не работает". Второго – "Украина – провинция" – могут придерживаться "только темные провинциалы". Ведь Киев, заявила Виталина, "столица европейского государства, такая же по статусу, как и все остальные столицы, по красоте – один из лучших городов".

Похоже, эти слова и стали причиной для резкого высказывания о том, что Виталине стоит покинуть Россия.

Неравнодушные пользователи не только выполнили ее просьбу, но и высказались по этому поводу. Только мнения заметно разошлись. Одни возмутились и послали дамочку:

"Единственный вопрос к Вам, Виталина – почему же вы до сих пор в Москве, если Киев такой замечательный. Уезжайте туда и реализуйте свои таланты там...", "Как ты достала, и нет у тебя совести – моячит в телике и на этом зарабатывать пошла бы работать. "Чтобы потом никто не осуждал, не надо лгать. Надо так и говорить пожилым: мне нужны твои деньги, я буду с тобой, пока они у тебя есть".



Другие удивились. "Я вот не пойму, вроде хотите, чтобы отстали, но все равно ходите на эти позорные передачи, зачем?", – поинтересовались некая дама.

Оценили и вид Цымбалюк-Романовской, прадв, по-разному: "Неудачное фото... На нем вы выглядите намного хуже, чем Вы есть на самом деле. Ноги получились короткими, туловище длиннее ног и крупная голова... Неудачный ракурс. Вы прекрасно сложены, что не скажешь по этой фотографии", "Вы здесь похожи на Гурченко!", "Очень красивое фото.... Взгляд строгости", "Очаровашка".

Преданные фанаты привычно восхищались. "Вы, как всегда, очень достойно ответили. А стихи, которые Вы читаете, просто шедевральны", "Умница, красавица, такая достойная, без всякого высокомерия, но и в обиду с ебя не даст, так хорошо говорит... чудесная", "Виталина, Вашему уму хвала!!! Вы очень сильно выделяетесь! Вы будете и дальше бесить все "болотные мозги". И телевизионщики пытаются рейтинги поднять и одновременно Вас очернить за счет Вашего имени... Я Вами восхищаюсь! Вашим друзьям очень повезло в жизни!", "Умная из умных!!!", "Столько в Вас женственности и мудрости!", " Вы великолепны", – похвалили они любимицу.

Напомнили поклонники и о неприятностях Цымбалюк-Романовской. "Жаль, что суд не пересмотрел дело. Судопроизводство у нас по-прежнему карательное. Им позор. Удачи", – отметила одна из подписчиц, имея в виду то, что у бывшей жены Армена Джигарханяна теперь есть одна судимость.

