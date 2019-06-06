Цымбалюк-Романовской заметно подмочили репутацию

Как ни старалась Виталина доказать, какая она чистая и безгрешная, ей это не удалось. Виновата, подвел черту Мосгорсуд. Об этом сообщил адвокат бывшего мужа пианистки Армена Джигарханяна.

"Рассмотрение кассационной жалобы проходило без вызова сторон. Тем не менее судья решил вернуть дело без рассмотрения, так как приговор, по его мнению, был вынесен на законных основаниях. Таким образом, можно сказать, что 31 мая в этом деле была поставлена точка",

– рассказал "Московскому комсомольцу" Евгений Парфенов.

Она, конечно может "чисто теоретически" подать жалобу в Верховный суд, но это уже будет "чистой воды профанация", заявил юрист. И, добавив, что не знает, где и как дамочка отбывает наказание, подчеркнул:

"Главное – что у нее теперь есть судимость".

Цымбалюк-Романовская наказана за применение подслушивающих и подсматривающих устройств. Ранее осужденная за установку камер в кабинете знаменитого мужа, она не согласилась с предыдущим судебным решением и пыталась всеми путями обжаловать его, но, как выяснилось, напрасно.

Знаменитого актера дальнейшая судьба бывшей жены не интересует, отметил адвокат. И напомнил, что пианистке может быть предъявлено обвинение еще по одному уголовному делу – о мошенничестве в особо крупном размере, – которое возбудили в феврале 2019 г. и в котором пианистка до сих пор фигурировала как свидетель.

В конце ноября 2018 г. Виталину приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу в 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда экс-супругу, в рабочем кабинете которого женщина установила скрытые камеры. Сама она свою вину отрицала.

Саму Виталину, похоже, то, что у нее одна судимость уже есть и на горизонте маячит другая, мало волнует. Бывшая жена Джигарханяна занята другим. Она не отстает от любовника – Прохора Шаляпина – и улучшает внешность с помощью косметических процедур.