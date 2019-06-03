"Разденется где угодно": Шаляпин раскрыл интимную тайну бывшей

Певец удивил фанатов словами об экс-подруге

Прохор Шаляпин выложил в соцсети новое видео, на которомм одна из его прежних возлюбленных поет. Слова артиста о том, как раздевается бывшая дама сердца, и само исполнение вызвало бурную реакцию подписчиков.

Анна Калашникова делает это "только по любви", сообщил певец. Затем, добавив, что "во всяком случае об этом ее новый сингл мегахит", призвал включать "настроение этого лета".

В заключение он отметил, что это "красивая, легкая и позитивная песня о высоких чувствах с долей иронии и юмора" и попросил фанатов поделиться впечатлениями.

На его призыв откликнулись сразу. Только вряд ли самому Шаляпину и его бывшей пассии понравилось то, что написали поклонники. Они возмутились:

"Разденется за деньги, где угодно", "А нам какая разница, когда она раздевается?", Раздеваюсь по любви аха-ха-ха" "Очередная Бузова. Взорвите ту койку, через которую их плодят и выпускают на сцену!", "Как будто драная кошка орет", "Как можно так позориться... И еще на всеобщее обозрение", "Кошмар! Ну и голос...", "Очередная чушь в ее исполнении", "А она разве певица? С таким голосом песня явно хитом не будет", "Ужас!", "Голос нудный, перебор", "С таким вокалом "Занято!" в толчке выть надо!!!", "Кошмар", "Что за нытье?", "Чушь какая-то".

Кто-то вспомнил и нынешнюю возлюбленную певца. "Прохор, после Виталины Цымбалюк выбирай Волочкову. Она из той же темы, что и все твои прошлые и нынешние женщины!", – посоветовал "доброжелатель".

Сама же теперешняя дама сердца артиста, по ее словам, ищет "подходящую пальму". Именно об этом она на днях рассказала в Instagram.

Восхищенные фанаты не поскупились на лестные слова. "Люблю Вас, умная, мудрая!", "Вы красавица и умница. Восхищаюсь, как вы держите удар. Как бы не взрывалось вокруг, Виталина улыбается). Учусь у Вас!", "Милашка наша любимая!", "Маленькая, нежная", – написали они.

На вопрос одной дамы "Ты стойкий оловянный солдатик, откуда у тебя силы на все?" Виталина ответила: "Угадала секрет вечного двигателя". Другая поклонница призналась, что в адрес блондинки "хочется сказать много добрых слов", но больше всего – пожелать ей "семейного счастья с Прохором"

Не так давно бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин удивили фанатов. Они показали кадр, который все приняли за свадебный.

Ранее стало известно, что киевская пианистка и певец скоро станут родителями. Об этом рассказала та самая Анна Калашникова.