"Давно пора": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин удивили свадебным фото

Пару заподозрили в тайном бракосочетании

Несмотря на все слухи, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин до сих пор вместе. Более того, новые фотографии наталкивают поклонников на мысль, что они могли пожениться.

В кадре, размещенном в Instagram киевской пианистки, любовники показаны сидящими в машине. При этом на Прохоре надет костюм, а на Виталине – белое платье. Это не осталось незамеченным.

"Я желаю вам море счастья", "Свадебное фото", "Очень красивая пара", "Оформите вы уже наконец свои отношения", "Свадьба", "Вы поженились?", "Виталина, а вы не беременны?", "Платье похоже на свадебное",

– прокомментировали фанаты.

Поклонники пары желают им счастья и надеются, что они перестанут ходить по телешоу и сосредоточатся на личном счастье. На днях пара появилась в эфире передачи "На самом деле", где обсуждалась возможная связь Шаляпина с его бывшей девушкой. Она в положении, и отцом ребенка может быть Прохор.

Фанаты шокированы поведением артиста. Они поинтересовались, правдиво ли все показанное в эфире:

"Передача была постановочная?", "Зачем вы разборки на всю страну выставляете?", "Хватит играть на публику", "Вам все рейтинги нужны", "С жиру беситесь", "Надоели эти постановочные санты-барбары",

Виталина Цымбалюк-Романовская заверила, что они с Прохором по-прежнему вместе, а истинной является та информация, которую они выставляют в социальные сети.

