"Рука трясется": на Шаляпина напали из-за бывшей Джигарханяна

Неизвестные отобрали у артиста ключи от машины

Прохор Шаляпин стал гостем программы "На самом деле", в которой рассказал, что неизвестные выкрутили ему руки около его автомобиля. Теперь певец с трудом может работать.

"У меня сильное растяжение. Я вообще-то выступаю, мне нужно в руке микрофон держать, а сейчас она трясется",

– пожаловался артист.

Шаляпин подозревает, что нападение организовал бизнесмен Антон Русских, который вот уже некоторое время не дает прохода Виталине Цымбалюк-Романовской. Предприниматель во время передачи уверял, что у него есть романтические отношения с пианисткой, якобы они проводят время вместе, когда певец уезжает на гастроли. Русских заявил, что предложил Шаляпину 10 млн руб., чтобы он оставил Цымбалюк-Романовскую. По словам бизнесмена, артист, которому перепал еще и дорогой автомобиль, согласился на сделку, но вот только не бросил возлюбленную.

На обвинения в свой адрес Прохор четко ответил, что не брал денег, а в интимную связь между Виталиной и Антоном не верит.

"Она для меня идеальна. Сегодня я чувствую себя по-настоящему счастливым человеком. Просто вокруг нас много сумасшедших, завистливых и злобных людей", – возмутился Шаляпин.

Цымбалюк-Романовская также опровергла слова Русских, что подтвердила экспертиза программы. Детектор лжи доказал правоту Шаляпина, на которого, впрочем, действительно напали. Однако кто именно – неизвестно.