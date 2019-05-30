Экс-возлюбленная певца сделала громкое заявление

У Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина в ближайшее время появится ребенок. Об этом рассказала Анна Калашникова.

"Насколько я знаю, они сейчас активно работают в этом направлении... пришли к этому решению осознанно",

– сообщила она корреспондентам "Собеседника". И добавила, что "сейчас самый подходящий момент" для этого, ведь "Виталине уже 40 лет, Прохору – 36".

По ее словам, Шаляпин "всегда очень осознанно подходил к этому вопросу". Раньше "ему хотелось славы, он мечтал открыть свой театр народной песни и всегда боялся, что не будет возможности обеспечивать свое потомство", а "сейчас уже он рассуждает по-другому", отметила Калашникова.

Бывшая возлюбленная рада, что Прохор наконец-то обрел настоящее счастье с Виталиной. Она считает, что "у них очень гармоничная пара – им интересно друг с другом, они вместе почти 24 часа, теперь делают совместные концерты". Анна хочет, чтобы певец "уже наконец остепенился, женился, чтобы у него родились дети", так как "время же бежит неумолимо".

Калашникова мечтает, чтобы у Шаляпина и Цымбалюк-Романовской родилась двойня. И согласится, если ей предложат быть крестной будущих детишек и помогать нянчить их, когда родители будут на съемках или на гастролях. "Если не получится естественным путем, можно сделать ЭКО или обратиться к услугам суррогатной матери. Пусть Виталина и Прохор идут по стопам Киркорова и Аллы Борисовны! Разве это плохо? Посмотрите, какая Примадонна сейчас счастливая – глаз не отвести!", – заявила бывшая пассия.

Между тем любовники не расстаются. Они продолжают ходить на ток-шоу и посещать другие места. Накануне бывшая жена Армена Джигарханяна опубликовала в соцсети новые фото с возлюбленным. Под кадрами она напомнила слова известно песни Юрия Антонова "...Гляжусь в тебя, как в зеркало".

Подписчики бурно отреагировали на это. Они в очередной раз восхитились парой и пожелали им счастливого совместного будущего:

"Дюймовочка со своим рыцарем", Хочу Вам пожелать Счастья.....! Вы очень Красивая Пара!!! Мудрости Вам на долгие годы и Любви!", "Отлично выглядите вместе!", "Любуюсь вашими светящимися глазами", "Все больше радуюсь за вас!", "Ребята, вы такие классные!!! Вот бывает так, что люди как одно целое во всем! Вы именно такие! Цените друг друга, берегите друг друга, будьте вместе как можно больше и счастье сохранится на долгие годы! Вы прекрасны каждый по своему, но вместе– Вы просто неотразимы!!!!"

Недавно Шаляпин стал героем очередного скандала. Экс-возлюбленная артиста Татьяна Гудзева находится на восьмом месяце беременности. Она заявила, что певец – отец ее будущей дочери.

Калашникова опровергла это, пояснив, что Прохор встречался с Татьяной "еще до знакомства с Виталиной". "По хронометражу не выходит, что это их ребенок. Мне кажется, что Таня просто хочет вернуть внимание Прохора таким образом. Тем более она с самого начала его обманывала, даже неправильно называла возраст", сказала Анна.

Ранее Шаляпин говорил, что Цымбалюк-Романовская идеально подходит на роль матери его ребенка, и он "был бы счастлив и горд, если бы она родила" ему малыша. Однако такие планы у него были не на ближайшее будущее.



До этого сообщалось, что киевская пианистка решила во что бы то ни стало забеременеть. Виталина даже обследование прошла, и не одна, а вместе с потенциальным отцом будущего ребенка – Прохором – для уверенности в полной совместимости и в том, что первенец родится здоровым. К тому же оба показали, как работают над этим, выложив в соцсети постельное фото.