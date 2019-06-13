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"Богиня": бывшая Джигарханяна оголилась после избиения

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Пианистка выложила в Сети архивные снимки, на которых показана без белья

Бывшая супруга Армена Джигарханяна поделилась с фанатами откровенными кадрами. Цымбалюк-Романовская легко позировала перед фотографом обнаженная, прикрывая интимные места легкой тканью.

Менее чем за час эротичные снимки собрали более тысячи "лайков" и множество восторженных комментариев.

"Красивая Виталина", "Фото – восторг", "Очаровательная Виталина!", "Женственная и мудрая", "Хрупкая, нежная, красивая", "Мисс совершенство!", "Бесподобна", "Богиня", "Словно девушка со страниц библейских мотивов...", "Красотка",

– расхвалили пианистку.

Также подписчики всячески поддерживают пианистку после недавнего нападения. Сама Виталина твердо намерена подать заявление в полицию на бывшую подругу.

"Я это комментировать не могу. Может, у нее с психикой не в порядке. У меня все хорошо. Мы подадим соответствующее заявление в полицию после консультации с адвокатом",

 – цитируют Романовскую "Дни.ру".

Несколько дней назад бывшая жена Армена Джигарханяна оказалась в центре скандала. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин участвовали в съемках передачи, где ее экс-помощница собиралась рассказать некую правду. Любовник пианистки заявлениям не поверил, даже начал подшучивать, что вывело бывшую подругу из себя. Она бросилась к парочке и стала бить пианистку по лицу и пинать ногами. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА
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