Бывшая Джигарханяна сильно покалечила врага

Пианистка спровоцировала драку в телеэфире

Бывшая жена Армена Джигарханяна в очередной раз стала героиней скандальной истории. Элина Мазур написала заявление в полицию, обвинив блондинку в том, что та покалечила ее.

"Цымбалюк-Романовская неоднократно, действуя из хулиганских побуждений, ударила меня со всей силы лицом в кулак, что повлекло за собой вывих кисти и ушиб",

– сказано в документе, который показали в телешоу "Новые русские сенсации".

Все это, по словам экс-помощницы, пианистка совершила, находясь "в состоянии сильного алкогольного опьянения". Также она каблуком туфли содрала кожу с ноги Мазур, из-за чего образовались синяк и отек.

Теперь Элина, по ее словам "лишена возможности нормально передвигаться, так как нога не лезет в тапок". Да еще и рука после "удара лицом" так опухла и болит, что женщина даже не смогла подписаться под заявлением и попросила дежурного офицера "засвидетельствовать ее личность".

Тем временем нынешняя возлюбленная Прохора Шаляпина выложила в Instagram свежее фото. На нем пианистка мечтательно глядит в небо в окружении цветов.

"Всегда смотрите вверх и идите вперед! Не останавливайтесь и не оборачивайтесь! И любите друг друга", - как ни в чем не бывало написала Виталина под снимком.

Фанаты восхищались ею и ругали другую участницу передачи:

"Вы очень позитивный человек. Молодец. Браво. Суперкласс", "Будьте счастливы! Какая же Мазур отвратная, просто противно смотреть", "Светлая, красивая, женственная Виталина... глаза – просто отражение души. Внешне и внутренне красивый, светлый человек. Дай бог тебе справиться с новыми напастями".

Однако была и ложка дегтя в бочке меда. "Виталина, я очень разочаровалась в Вас после просмотра передачи на НТВ", – отметила одна поклонница.

Неделю назад те же дамы встретились в студии той же программы. И Мазур била Цымбалюк-Романовскую по лицу и пинала ее ногами. Тогда Виталина пообещала подать заявление в полицию правоохранительные органы, напоминает сайт "Комсомольская правда".