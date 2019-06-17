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Бывшая Джигарханяна сильно покалечила врага

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Пианистка спровоцировала драку в телеэфире

Бывшая жена Армена Джигарханяна в очередной раз стала героиней скандальной истории. Элина Мазур написала заявление в полицию, обвинив блондинку в том, что та покалечила ее. 

"Цымбалюк-Романовская неоднократно, действуя из хулиганских побуждений, ударила меня со всей силы лицом в кулак, что повлекло за собой вывих кисти и ушиб",

– сказано в документе, который показали в телешоу "Новые русские сенсации".  

Все это, по словам экс-помощницы, пианистка совершила, находясь "в состоянии сильного алкогольного опьянения". Также она каблуком туфли содрала кожу с ноги Мазур, из-за чего образовались синяк и отек. 

Теперь Элина, по ее словам "лишена возможности нормально передвигаться, так как нога не лезет в тапок". Да еще и рука после "удара лицом" так опухла и болит, что женщина даже не смогла подписаться под заявлением и попросила дежурного офицера "засвидетельствовать ее личность".

Тем временем нынешняя возлюбленная Прохора Шаляпина выложила в Instagram свежее фото. На нем пианистка мечтательно глядит в небо в окружении цветов.

"Всегда смотрите вверх и идите вперед! Не останавливайтесь и не оборачивайтесь! И любите друг друга", -  как ни в чем не бывало написала Виталина под снимком.

Фанаты восхищались ею и ругали другую участницу передачи:

"Вы очень позитивный человек. Молодец. Браво. Суперкласс",  "Будьте счастливы! Какая же Мазур отвратная, просто противно смотреть", "Светлая, красивая, женственная Виталина... глаза – просто отражение души. Внешне и внутренне красивый, светлый человек. Дай бог тебе справиться с новыми напастями".  

Однако была и ложка дегтя в бочке меда. "Виталина, я очень разочаровалась в Вас после просмотра передачи на НТВ", – отметила одна поклонница. 

Неделю назад те же дамы встретились в студии той же программы. И Мазур била Цымбалюк-Романовскую по лицу и пинала ее ногами. Тогда Виталина пообещала подать заявление в полицию правоохранительные органы, напоминает сайт "Комсомольская правда".

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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