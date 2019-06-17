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Голые в джакузи: Шаляпин развлекся с возлюбленной в ванне

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист показал клубничку с бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин поделился подробностями  интимного отдыха с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Влюбленные спасаются от московской жары в ванне, откуда и записали видео. На кадрах ролика видно, что пианистка и певец раздеты, но все интимные места прикрывает пена.

"Вот так мы проводим выходные дни, когда в Москве жара, нам заняться нечем. Мы включаем кондиционер, включаем джакузи, напускаем пену и пьем шампанское с клубничкой",

– рассказали счастливые влюбленные.

Комментаторы не разделили счастья знаменитостей и засыпали пост оскорблениями и критикой. Одни засомневались в искренности самого Прохора, другие, наоборот, предупредили его насчет Виталины.

"Вчера любил Калашникову сегодня Виталину. Шустрый", "С кем ты связался? Это ж змея. Как ты этого не видишь?", "Прохор нормальный мужчина, но вот Виталин противненькая бабенка!", "Два мошенника встретили друг друга", "Неприятно ее видеть",

высказались поклонники звезды.

Похоже, влюбленные продолжают наслаждаться жизнью несмотря не все трудности. Совсем недавно Шаляпин и Цымбалюк-Романовская оказались в центре скандала: на пианистку напала бывшая подруга, женщина ударила бывшую Джигарханяна по лицу и била ногами прямо в студии, причем позже оказалось, что первой атаковала противницу Виталина. После случившегося блондинка оправилась быстро и стала публиковать фотографии без одежды.нка

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА
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