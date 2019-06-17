Голые в джакузи: Шаляпин развлекся с возлюбленной в ванне

Артист показал клубничку с бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин поделился подробностями интимного отдыха с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Влюбленные спасаются от московской жары в ванне, откуда и записали видео. На кадрах ролика видно, что пианистка и певец раздеты, но все интимные места прикрывает пена.

"Вот так мы проводим выходные дни, когда в Москве жара, нам заняться нечем. Мы включаем кондиционер, включаем джакузи, напускаем пену и пьем шампанское с клубничкой",

– рассказали счастливые влюбленные.

Комментаторы не разделили счастья знаменитостей и засыпали пост оскорблениями и критикой. Одни засомневались в искренности самого Прохора, другие, наоборот, предупредили его насчет Виталины.

"Вчера любил Калашникову сегодня Виталину. Шустрый", "С кем ты связался? Это ж змея. Как ты этого не видишь?", "Прохор нормальный мужчина, но вот Виталин противненькая бабенка!", "Два мошенника встретили друг друга", "Неприятно ее видеть",

– высказались поклонники звезды.

Похоже, влюбленные продолжают наслаждаться жизнью несмотря не все трудности. Совсем недавно Шаляпин и Цымбалюк-Романовская оказались в центре скандала: на пианистку напала бывшая подруга, женщина ударила бывшую Джигарханяна по лицу и била ногами прямо в студии, причем позже оказалось, что первой атаковала противницу Виталина. После случившегося блондинка оправилась быстро и стала публиковать фотографии без одежды.нка