"Трупные" ноги: Кудрявцеву унизили после фото с Шаляпиным

Странный вид знаменитости не остался незамеченным

Прохор Шаляпин поделился групповым снимком, на котором он позирует с друзьями, возлюбленной и Лерой Кудрявцевой. Вид телеведущей приковал к себе все внимание. Из-за неудачно подобранных колготок ее ноги приобрели странный цвет и стали выглядеть очень непривлекательно.

"У Леры "трупные" колготки", "Лера, какие могут быть колготки))", "Лера как Верка Сердючка", "Колготки жесть", "Страх какой",

– поругали телезвезду.

Фотографии были сделаны во время съемок передачи "Секрет на миллион", участником которой и стал Прохор.

Известно, что в шоу Кудрявцева раскроет несколько секретов из личной жизни Шаляпина. Певец расскажет, является ли он жигало, как стал встречаться с женщинами старше себя и что происходит у него с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Передача появится в эфире 22 июня.

Бывшая жена Джигарханяна пришла поддержать любимого, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Кто-то ждет, когда Прохор и Виталина станут родителями, кто-то старается предупредить артиста об опасности этой связи.

"Заслужили вы свою аферистку Виталину", "Жду когда же у вас с Виталиной появиться первенец, это будет в стране бомба", "Интересно, когда произойдет громкое расставание с этим рахитом –головастиком", "Какие вы красавцы", "Шикарные", "Романовская еще та курва, она еще себя покажет наивному Шаляпину",

– предупредили певца.

Недавно Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская оказались в центре очередного скандала: певцу пришлось защищать пианистку от нападения бывшей подруги. Но, похоже, влюбленные быстро оправились после случившегося и наслаждаются друг другом в джакузи.