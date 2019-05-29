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"Просто супер": Кудрявцева сменила пол

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Внешность телеведущей кардинально изменилась

Лера Кудрявцева поделилась в соцсети кадром, на котором узнать красивую блондинку практически невозможно: у нее короткие темные волосы, борода и грубые черты лица. Очевидно, что знаменитость сменила пол. Нет, она не ложилась под нож пластического хирурга, а всего лишь поэкспериментировала с приложениями для смартфона.

"Мужчина я был бы такой",

– объяснила ведущая "Секрета на миллион".

В социальных сетях телезвезды видно, что она ничуть не потеряла своей женственности, выбирает длинные платья и обладает весьма пышными формами. Однако внешний вид Кудрявцевой нравится далеко не всем. Критике подвергся наряд и фигура звезды. Некоторые подозревают, что телеведущая не набрала вес, а снова находится в интересном положении.

"Платье страшное", "Лера, шортики и топик Вам бы подошли намного больше", "Вы беременны?", "Смотритесь просто супер", "Как тетка одевается", "Вы ждете еще малыша? Или располнели?", "Большая грудь старит",

– написали комментаторы.

Слухи о беременности Кудрявцевой ходят давно. Всего девять месяцев назад 47-летняя родила дочку от молодого хоккеиста. Лицо девочки тщательно скрывали, но молодой отец не смог устоять и показал всем свою любовь и принцессу.

Не сразу удалось узнать и имя наследницы звезды телеэкрана. Не успели пройти считанные недели после родов, Аа уже вовсю ведет телепрограммы. И признавалась, что ей трудно с маленькой дочкой.

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