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Муж Кудрявцевой показал свою новую любовь

Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Хоккеист поделился охватившими его чувствами

Игорь Макаров опубликовал на своей странице в соцсети необычное фото. На нем – большая ладонь, на которой лежит маленькая ручонка.

Таким способом супруг известной телеведущей показал... их доченьку. И подписал снимок коротко.

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"Любовь моя", – признался он.

Трогательный кадр не оставили без внимания поклонники. Они назвали фото прелестью, нежным, "шладким". А также еще раз поздравили счастливых родителей, пожелали всего доброго им и дочурке.

"Поздравляем! Растите здоровыми!", "От души! Здоровья!", "От всей души поздравляю вас с рождением доченьки! Здоровья мамочке и малышке!" – отозвались фанаты.

Кто-то из них добавил: "Это и есть счастье". По словам некоторых подписчиков, "теперь все будет по-другому", "это другая планета – дочка".

Дама под ником ekaterina_silitskaya отметила: "Вы самая чистая и лучшая пара! Вашей доченьке – все самые лучшие энергии мира! Игорь, Вы настоящий и любящий! Тепло от вас с Лерой".

"Папина доча", – отметила одна фанатка. С нею согласилась другая: "Папина навсегда".

На днях Лера с дочерью прибыли домой из роддома. Там Кудрявцева и Макаров приняли много гостей. Одним из первых звездных супругов поздравил продюсер Андрей Разыграев. Он привез детскую посуду и одежку для крещения малышки.

Лера не останется в декретном отпуске надолго. Очень скоро она вернется на съемки. Дочка будет под присмотром няни-филиппинки.

Ранее стало известно, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров не стали придумывать какое-то необыкновенное имя для наследницы. Они назвали ее просто: Маша.

Известная телеведущая стала мамой во второй раз неделю назад. У Леры и ее супруга родилась дочка. 

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Полина ДОРОЖКИНА
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