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Раскрыта тайна Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look
Стало известно имя дочери телеведущей

Лера и ее муж – хоккеист Игорь Макаров – не говорили об этом. Однако журналистам удалось узнать, что девочку назвали Марией. Так сказали источники, близких к ее родителям.

Имя дочурке мама и папа выбирали вместе, сообщает SUPER.

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Для Леры дочка – второй ребенок. Девочка родилась в понедельник, 13 августа.

Некоторые до сих пор гадают, где появилась на свет дочь Кудрявцевой и Макарова. Одни источники говорили, что Лера рожала в Майами, другие называли Подмосковье. Но, поскольку в минувшие выходные супруги публиковали снимки из загородного дома, многие решили, что девочка родилась в России.

Имя малышки и ее личико держались в секрете. Теледива опубликовала в соцсети только нежное фото маленькой ножки.

В течение беременности Кудрявцевой ходили слухи, что ребенка ей вынашивает суррогатная мать, а у сама Лера носит накладной живот. Но телеведущая высмеивала эти домыслы.

Прежде, чем Кудрявцева еще раз стала мамой, ее сделали бабушкой. В мае сын Жан, рожденный в первом браке – с участником группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком, – подарил маме внука.

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Полина ДОРОЖКИНА
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