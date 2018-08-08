У Кудрявцевой родился малыш

Сын преподнес телеведущей подарок

Красавица Лера стала... бабкой. У нее родился внук. Об этом сообщил ее бывший муж и отец пока единственного сына Кудрявцевой Сергей Ленюк, который теперь будет дедом, чему очень рад.

"Родился мальчик, назвали Лев в честь отца Леры, прадедушки малыша", – рассказал он StarНit. Ребенок "и его мама чувствуют себя просто отлично", добавил Сергей.

Так что не удалось наследнику теледивы утаить свое отцовство. А ведь далекий от мира шоу-бизнеса Жан не любит откровенничать. Кудрявцева иногда жаловалась, что сын отказывается фотографироваться и давать интервью.

Сама же Лера тоже скоро должна рожать. Она во второй раз станет мамой уже в этом месяце. Сначала она скрывала беременность, а позже поделилась радостью.

Недавно теледива закончила обустройство детской. Сейчас Кудрявцева ищет хорошую няню.

О рождении внука она пока ничего не говорит. Многие поклонники считали, что цветущей звезде будет непросто в роли бабушки, но она отмахивалась от этих домыслов.