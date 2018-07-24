Известная певица умерла от рака больше трех лет назад

Онкологию у Жанны обнаружили слишком поздно, уже после рождения сына. А до этого артистка часто жаловалась на головные боли. Теперь то же самое испытывает звезда телеэкрана.

Не так давно стало известно, что ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева ждет ребенка. И вдруг оказалось, что беременность неважно отражается на ее здоровье.

"Помогите найти бабку! – взмолилась Кудрявцева в Facebook. – Ну, которая пошепчет, и головная боль пройдет. Сил нет больше".

И попросила не "рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду". При этом Лера "прошла все уже – от неврологов в Германии, остеопатов до нитки на башке". И теперь надеется на помощь только "бабки-говорухи".

Жалостливые поклонники засыпали Кудрявцеву советами. Кто-то сказал, что нужно перед сном смотреться в огромное зеркало больших размеров, остальные поделились собственным опытом.

По их мнению, следует есть запеченную голову красной рыбы, пить больше молока или воды без газа, прикладывать к шее горячую бутылку, держать ноги под ледяной водой, колоть в голову ботокс.

Среди советчиков засветились бывшая гражданская жена и мать двоих детей убитого политика Бориса Немцова – телеведущая Екатерина Одинцова. Ей когда-то "очень помогал приложенный к голове свежий лопух".

На все это Лера ответила: "Зеркало большое в спальне и так стоит. Воду пью. Толку ноль. А от ботокса мне плохо, раньше пыталась, но прекратила".

А что касается лопуха, то звезда голубого экрана и его опробовала. И готова даже "фекалии мазать, лишь бы помогло", призналась Кудрявцева.

Кое-кто напомнил, что от таких же головных болей страдала во время беременности близкая подруга телеведущей – певица Жанна Фриске. А закончилось это трагедией – у нее обнаружили неоперабельную опухоль мозга, лечение не помогло, и в 40 лет артистки не стало, пишет EG.RU.

Фотограф Алена Премудрофф вспомнила, что "еще до постановки диагноза Жанна часто уставала и жаловалась на головные боли, на некоторых съемках она падала в обморок".

А бывший директор Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Олег Непомнящий рассказал, что здоровье Фриске ухудшилось раньше из-за травмы. "После одного из концертов на автостоянке около дома на нее напали несколько здоровых мужиков. Они ее ограбили и очень сильно избили. В результате она попала в больницу с тяжелым сотрясением мозга и сломанным носом. После этого ее стали мучить частые головные боли. И уже тогда врачи говорили ей, что есть риск возникновения опухоли мозга", – сообщил он.

А ведь Лера Кудрявцева тоже получила тяжелую травму головы. Это было в конце 1980-х, когда у нее был роман с будущим первым мужем и отцом ее сына – барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Она ездила с любимым повсюду, несмотря на то что продюсер группы Андрей Разин "ее прогонял, колотил головой о батарею".

Опухоль может появиться после любой травмы, пояснил заведующий отделением онкологии "Скандинавского центра здоровья" заслуженный врач РФ Андрей Коржиков. И к этому "приводят самые разные факторы, нарушающие внутреннее равновесие организма", особенно в сочетании с... такими, например, как беременность".

Видимо, поклонники Леры Кудрявцевой не зря заволновались. Хотелось бы пожелать ей, чтобы боли оказались временными...