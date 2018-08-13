Лера Кудрявцева родила второго ребенка

Телеведущая снова стала мамой

Она подарила мужу – хоккеисту Игорю Макарову – дочь. Об этом сообщила сама Лера в соцсети.

"Доченька", – подписала Кудрявцева трогательное фото ножки новорожденной. Видно, что телезвезда очень счастлива, ведь давно мечтала о пополнении в семье.

При этом, несмотря на интерес со стороны поклонников, Лера не стала вдаваться в подробности родов.

А фанаты разделили радость телеведущей. Они пожелали малышке и ее маме всего наилучшего.

"Поздравляю вас от души! Здоровья и счастья!", "Пусть малышка растет здоровенькой", "Лера, какое счастье! От всей души поздравлю Вас! Здоровья малышке!" – откликнулись поклонники теледивы.

Одним из первых на новость отреагировал бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой Сергей Лазарев. "Ур -а-а!" – написал он на ее странице.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 в 6:30 PDT

Девочка появилась на свет в подмосковной клинике. Мама и дочурка чувствуют себя хорошо.

В ближайшие дни Игорь Макаров заберет жену и дочурку домой, пишет журнал "7 дней". Он сейчас находится в отпуске.

Сначала предполагалось, что роды пройдут в Америке. Лера сама рассказала, что летом будет в Майами, где у них с мужем есть свой дом.

Не так давно Лера Кудрявцева стала бабушкой. Сын Жан Ленюк подарил ей внука.

Ранее телезвезда активно готовилась к родам, все время спрашивая советов у поклонников в соцсети. Ее интересовали обстановка в детской, прививки и кандидатуры на пост няни.

Во время беременности Кудрявцева брала уроки по игре на гитаре. При этом она не загружала себя работой.