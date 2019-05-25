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Кудрявцеву втянули в политический кризис в Австрии

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая подаст в суд на таблоид

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фото австрийской газеты Osterreich Zeitung, на котором изображен ее снимок. В статье говорится о том, что медиадива якобы причастна к отставке вице-канцлера республики Хайнца-Кристиана Штрахе. Такой поворот событий не понравился звезде.

"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке . Одна из газет #Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде",

– написала Кудрявцева.

Николай Басков и Валерия иронично отметили под постом в комментариях, что известность телеведущей за границей достигла огромных высот и ей следует этому радоваться, ведь из-за нее "люди с постов летят".

Поклонники Кудрявцевой тоже отметили, что ее популярности можно позавидовать, и посмеялись над сложившейся ситуацией.

Ранее стало известно, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с некой россиянкой, которая по его словам является гражданкой Латвии, способ найти рычаги давления на выборы в Европарламент. Эксперты отмечали, что это была "ловушка" для политика, который говорил о необходимости наладить отношения с Россией. Самому же Штрахе пришлось подать в отставку. 

Полина ИВАНОВА
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