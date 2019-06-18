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Цымбалюк-Романовская заплатит по счетам

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
К пианистке в любой момент нагрянут приставы

Виталина Цымбалюк-Романовская все еще не оплатила 200 тыс. руб. – штраф, назначенный судом за установку камер в кабинете народного артиста. Сам Армен Джигарханян вряд ли думает, как стребовать с бывшей жены долги, этим занимаются друзья мэтра, которые в курсе его дел. Один из них – Артур Согомонян – верит, что наступит день, когда дамочка ответит за все, ведь она буквально обобрала знаменитого экс-супруга. Приставы стребуют с нее долги.

"По уголовному делу, пока новостей нет, все продвигается очень медленно, но надеемся, что в скором времени правоохранители перейдут к более решительным действиям", – сообщил он в Facebook. 

Как отметил приятель звезды кино и театра, "удивительно, что человек, так нагло и демонстративно обокравший, уважаемого во всей стране человека, до сих пор не понес должного наказания". Мало того, пианистка "даже штраф, вынесенный приговором суда, отказывается платить", поэтому "приходится обращаться к судебным приставам", добавил он. 

Что касается Джигарханяна, то у того "все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми". Журналисты прордолжают наседать на актера, но он отказывается общаться с ними.

"К сожалению, много лживой и некорректной информации вокруг его имени в прошлом году сказались на его самочувствии. Тем не менее Армен Борисович с интересом просматривает и обсуждает информацию, которую наши участники размещают в группе", заявил Согомонян.

Подписчики не остались равнодушны и откликнулись на публикацию:

"Спасибо, Артур Аршамович, за прекрасные новости. Армену Борисовичу как ленинский девиз: здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! А по поводу всего остального, насчет этой дряни-по моему уже большинству понятно, кто она есть, и время придет", "Как радостно видеть Армена Борисовича в окружении близких ему людей, которые любят его и заботятся о нем. Для физического и душевного здоровья человека важно осознание, что ты не один, а окружен по-настоящему близкими людьми".

Громкая история с разводом для знаменитости "в прошлом", а "для друзей и юристов, это уже дело чести", – подчеркнул он. Тем самым друг народного артиста, видимо, дал понять, что Цымбалюк-Романовская рано или поздно заплатит по счетам.

Джигарханян расстался с молодой женой два года назад. А шум вокруг их имен не утихает. Да и Виталина постоянно мелькает в соцсетях и на телеэкранах.

Вот уже и в гости к Лере Кудрявцевой навострила лыжи. Об этом рассказала сама в Instagram: "Дорогие друзья! В субботу 22 июня смотрим "Секрет на миллион".  

А ведет себя блондинка иногда вызывающе. Недавно, к примеру, она спровоцировала драку.

Между тем одно возмездие уже настигло пианистку. Она стала уголовницей – получила реальную судимость. 

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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