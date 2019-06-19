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"Дрянь из помойки": Цымбалюк легла с любовником на улице

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Пианистка и ее любовник ждали счастья

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин устроились ночью на земле под церковью. Сделали они это, видимо, следуя поверью, о котором рассказано под видео, размещенным в соцсети. Подписчиков это и озадачило, и разозлило. 

"Обязательно иногда ложитесь ночью у церкви, как мы с @shalyapin_official – и будет вам настоящее счастье", – этим пожеланием сопроводила ролик пианистка.


Видео не оставило равнодушными никого из пользователей соцсети. Отклики последовали сразу, но мнения разделились. Некоторых взбесило зрелище, и они слов не подбирали.

"Два дебила", "Противные", "Наигранная любовь", "Вы оба дрянь из помойки", 

– ругали такие любовников. Другие беспокоились.

"Отчаянные вы люди, Сейчас полнолуние, и ночью выходит всякая нечисть, вы запаслись бусами из чеснока, святой водой и осиновыми колами?", "В старину хоронили вокруг церкви", "Не боитесь, что вас сглазят?", "Вас что, внутрь не пустили? Валяетесь где попало?", – написали они.

Фанаты же привычно хвалили артистов, оценив и их чувство юмора: "Вы благородны и честны.. каких сейчас не так уж много", "Класс... вы гармоничная пара", "Какие вы милые!!!", "Романтики!", "Приколисты!", "Какие вы занимательные! Чудесные! Удивительные!", "Красивые", "Прохор... молодец! Чистый,светлый человек-праздник! И Виталина умничка!".

Шаляпин нередко удивляет поклонников экстравагантными выходками. Не так давно он показал в соцсети, как нежится с бывшей женой актера Армена Джигарханяна в ванной. Ранее он даже не постеснялся раскрыть интимную тайну экс-подружки.

Не отстает от друга милого и Цымбалюк-Романовская. Недавно стало известно, как она с коварной улыбкой покалечила врага, а ранее снялась в "любовном треугольнике".

Полина ДОРОЖКИНА
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