"Деньги не пахнут": полуголую Цымбалюк упрекнули в нечестном заработке

Пианистке досталось за неосторожное высказывание

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что на вопрос о том, пахнут ли деньги, она отвечает: "Наверное, пахнут, но не так дурно, как некоторые люди". Фраза пианистки стала поводом для нападок. Комментаторы уверены, что такие мысли появляются в голове знаменитости не просто так, возможно, она и сама зарабатывает деньги нечестным способом.

Под фотографией бывшей жены Джигарханяна в Instagram в выражениях не стеснялись:

"Ну, да! Старого обобрала, теперь молодого пользует! Обратно в Незалежную не пора?", "Если деньги заработаны честно, то и в голову не приходят такие мысли", "Виталина разочаровывает", "Деньги – зло, Виталина!",

– упрекнули Цымбалюк-Романовскую.

Преданные фанаты пианистки всячески расхваливали ее и старались поддержать в скандале с бывшей подругой. Напомним, Элина Мазура напала на Виталину на съемках передачи.

"Неотразима, умна и блистательна!", "Много испытаний выпало вам, мир людей жесток, Будьте так же красивы!", "Очень умная девушка, столько прошла и не сломалась. Так держать", "Прямо ведьмочка", "Роковая Маргарита! Кажется, сейчас расхохочетесь и улетите!",

– прокомментировали подписчики.

В последнее время Цымбалюк-Романовская все чаще радует фанатов подробностями личной жизни: то показывает как с любимым ночью отдыхает у церкви, то как они развлекаются в джакузи.