"Обстановка казенная": одинокого Джигарханяна кормят сосисками

Ужин знаменитого артиста расстроил поклонников

Пасынок Армена Джигарханяна Степан приехал к нему в гости и показал, как выглядит актер, после многочисленных слухов о его недугах.

"В гостях у отца ...вопреки всяким "мнениям", -

написал он на своей страничке в Instagram, добавив несколько фотографий, на которых Армен Борисович облачен в синий домашний халат.

Поклонники артиста умилились поступку Степана:

"Замечательно!.. Красивые, настоящие", "Здоровье вам! Вы наша легенда!", "Дорогой, любимый Армен Борисович, наш Джигарханян, долгие лета!", "Доброго Вам здоровья,Армен Борисович!Хорошо выглядите.Рады Вас видеть.Живите долго и неболейте.Счастья,мира и всег благ", "Батя – человечище! Дай Бог ему здоровья", "Пусть забудутся все невзгоды, а ждут Вас только счастье и радость. Вы – лучшие !", "Как приятно видеть любимого артиста живым и здоровым и рядом с сыном)) Здоровья и радости Армену Борисовичу!!))",

Некоторые, впрочем, посетовали на довольно скудную закуску, выставленную на стол:

"Чисто мужской ужин"'?, "Семейная идиллия,радует,но сосиски не радуют(здоровья Армену Джигарханяну!очень рада ,что история с хохлушкой в прошлом", "Обстановка казенная. Это у него на работе?"



Как водится, не обошлось и без воспоминаний о Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой Джигарханян-старший развелся полтора года назад.

"Спасибо Степану, что навестил и показал нам отца, нормально выглядит! Долой совсем из памяти эту Виталину(((((((", "Все у них отлично! Сын красавец и умница!Отец выглядит хорошо, на свои годы!Молодец!С Виталиной ему было тоже не плохо! Сколько времени потеряла, Хорошо хоть квартиру одну загребла! Заслужила на 10 лет!", "Миллионы людей радуются за вашу красивую семью,которую чуть не проглотило кашалотище по прозвищу Цимба.Держитесь рядом и победа будет на стороне добра", – -

написали в комментариях к посту (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской сопровождался громким скандалом и чередой судебных заседаний. Однако сейчас страсти поутихли, и обе стороны конфликта строят собственные жизни по отдельности.