"Все в ажуре": Цымбалюк-Романовская отправилась на тайную встречу

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Виталина Цымбалюк-Романовская пустилась во все тяжкие – в то время как ее предполагаемый возлюбленный Прохор Шаляпин наслаждается свободой в Нью-Йорке, хрупкая пианистка не теряет времени даром.
"Поехали! После окрашивания и укладки и макияжа – навстречу ...секрет кому", -
так подписала Виталина свои новые фото в Instagram, весьма заинтриговав подписчиков.
"Навстречу своему Счастью!!!!!", "Вы просто ослепительны", "Все в полном ажуре! Обнародуете позже секрет?", "Великолепно. Восхищаюсь каждый раз вами", "Да! Красота– страшная сила! Будем применять эту силу!", -
поклонники Цымбалюк-Романовской дали волю своим чувствам в комментариях.
Один из подписчиков, впрочем, решил, что Виталина слишком уж ветреная и написал:
"Надо навстречу Прохору!!"
Надо заметить, что красавец Шаляпин не в первый раз покидает свою подружку. Как будет развиваться яркий роман между двумя звездочками, покажет время. Похоже, Виталина не прочь вновь прогуляться под венец, ведь она уже случайно показывала в соцсетях свое белое платье.
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