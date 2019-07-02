"Все в ажуре": Цымбалюк-Романовская отправилась на тайную встречу

Похоже, Виталина не скучает, пока Прохор развлекается в Америке

Виталина Цымбалюк-Романовская пустилась во все тяжкие – в то время как ее предполагаемый возлюбленный Прохор Шаляпин наслаждается свободой в Нью-Йорке, хрупкая пианистка не теряет времени даром.

"Поехали! После окрашивания и укладки и макияжа – навстречу ...секрет кому", -

так подписала Виталина свои новые фото в Instagram, весьма заинтриговав подписчиков.

"Навстречу своему Счастью!!!!!", "Вы просто ослепительны", "Все в полном ажуре! Обнародуете позже секрет?", "Великолепно. Восхищаюсь каждый раз вами", "Да! Красота– страшная сила! Будем применять эту силу!", -

поклонники Цымбалюк-Романовской дали волю своим чувствам в комментариях.

Один из подписчиков, впрочем, решил, что Виталина слишком уж ветреная и написал:

"Надо навстречу Прохору!!"

Надо заметить, что красавец Шаляпин не в первый раз покидает свою подружку. Как будет развиваться яркий роман между двумя звездочками, покажет время. Похоже, Виталина не прочь вновь прогуляться под венец, ведь она уже случайно показывала в соцсетях свое белое платье.