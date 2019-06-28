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"Счастлива": бывшая Джигарханяна засветила белое платье

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Цымбалюк-Романовская ждет приятного события

Виталина Цымбалюк-Романовская заинтриговала поклонников свежим постом в Instagram. Артистка готовится к какому-то событию, детали она раскрывать не стала, но поклонники, разглядевшие на фото белоснежное платье, понадеялись, что речь идет о свадьбе.

"В ожидании начала",

- подписала кадры Виталина, добавив хештеги "счастлива" "за всех".

Одни поклонники Цымбалюк-Романовской обсуждали в комментариях, как юно и свежо она выглядит. Они отметили, что спортивный стиль молодит пианистку. Другие поинтересовались, не свадебное ли платье примеряет девушка. 

"Виталиночка, вам любой образ к лицу, в любом наряде хороша", "Так, так и какое же это ожидание начала и чего именно?", "Ну, красива, словно дива!", "Прям девчушка маленькая", "В ожидании начала новой жизни?", "Конфетка", "Такая нежность!", "Платье белое тоже красивое. Надеюсь свадебное", "А платье – неужели свадебное?", "Интригуете. Платье белое. К концерту или к свадьбе! Пусть все сложится", "Похоже на свадебное платье", – прокомментировали интернет-пользователи.

Кто-то предположил, что она участвует в съемках программы "Секрет на миллион". 

Отвечать Цымбалюк-Романовская им не стала. Однако затронула тот факт, что ее возлюбленный Прохор Шаляпин в очередной раз уехал путешествовать без нее. Подписчики отметили, что Виталина правильно поступает, что отпускает Прохора. На что пианистка лаконично ответила: "конечно". Она дала понять, что было бы неправильно запретить ему отдыхать. 

Полина ИВАНОВА
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